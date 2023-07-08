De realidade virtual a artesanato capixaba, o que encontrar no Fest Gastronomia

Espaço de realidade virtual mostrando a produção das panelas de barro Crédito: Gustavo Cheluje

Que o Fest Gastronomia está recheado de delícias, estamos cansados de saber. O mais divertido em caminhar por esta "Disneylândia Culinária", que acontece até domingo (9), na nova área de eventos do Clube Álvares Cabral, é descobrir atrações inusitadas e capazes de valorizar ainda mais a cultura capixaba.

Um dos destaques do evento é o estande das Paneleiras de Goiabeiras, que traz a tradição de mais de 500 anos para os visitantes. No espaço, podemos fazer uma viagem em realidade virtual, usando um óculos especial, por toda a produção das panelas: da retirada do barro à sua confecção no Galpão das Paneleiras. O trabalho foi desenvolvido pela empresa Mobo Games e traz digitalizado o tradicional galpão, em Goiabeiras, e o Vale do Mulembá, em Joana D'Arc.

Voltando ao Fest Gastronomia e longe da tecnologia, as paneleiras Berenícia Correia Nascimento, 66 anos, e Valdinea Victoria, 60, mostram ao vivo a confecção do patrimônio exportado para vários países do mundo. "A gente trabalha com isso há mais de 50 anos, desde criança. Esse ofício foi passado por nossos ancestrais", explica Berenícia.

Paneleiras produzindo panelas ao vivo no Fest Gastronomia Crédito: Gustavo Cheluje

"É uma herança que passou por nossas avós, um legado para Goiabeiras Velha. Tiramos o sustento de nossas famílias desse trabalho", complementou Valdineia,

FEIRA DE ARTESANATO

Ao lado das paneleiras, está uma feira trazendo artesanato tipicamente capixaba. São cerca de oito estandes trazendo acessórios como brincos e pulseiras, além de produtos feitos com iconografia capixaba, como cangas, canecas e chaveiros, todos com estampas contanto com pontos turísticos capixabas.

Exposição de produtos capixabas no Fest Gastronomia Crédito: Gustavo Cheluje

Designer gráfico, Gustavo Braga diz que se inspirou no Estado para para criar seus trabalhos principalmente porque, após estudar em Belo Horizonte (MG), encontrava poucos aparatos típicos do ES para presentear os amigos. "A canga com a bandeira do Espírito Santo é a que mais está vendendo. Muitos também compram chaveiros com nossos pontos turísticos", adianta o artista.

Passeando um pouco mais, encontramos cerca de 10 estandes com produtos agrícolas feito por empresários capixabas. Quase todos são orgânicos, sem agrotóxicos e vendidos por preços bem acessíveis. Destaque para o chocolate de Santa Teresa, feito pela empresa Capitão Redigheri.

Com vários teores de cacau - do 70 % ao 45 %, sendo premiado recentemente em uma feira em Seatle (EUA), o estande permite que você manuseie as sementes da fruta. Também é possível comê-la (torrada, claro!). "HZ" provou e confirma: é uma delícia, um gosto do puro e melhor chocolate. Também na área dos produtores agrícolas, encontramos queijos, cremes, massas, biscoitos e sorvetes. Tudo com a qualidade 100% capixaba.

É possível até tocar em grãos de cacau no Fest Gastronomia Crédito: Gustavo Cheluje

O EVENTO

O Fest Gastronomia, maior festival de comida, bebida, cultura e lazer do Espírito Santo, marcado para os dias 7, 8 e 9 de julho, na nova área de eventos do Clube Álvares Cabral, em Vitória.

Uma megaestrutura foi planejada para garantir o conforto do público nos três dias do Fest, que terá praça de alimentação com restaurantes renomados, aulas-show com chefs capixabas e de fora do ES, food trucks, premiação, feiras de pequenos produtores e de artesanato, minitombo da polenta, área kids, espaço dedicado às Paneleiras de Goiabeiras e shows com artistas locais e nacionais.