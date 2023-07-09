Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • Gastronomia
  • Já bebeu o drinque Madalena? André Sopon e Lucas Martins deram a receita no Fest Gastronomia
Babado Bar

Já bebeu o drinque Madalena? André Sopon e Lucas Martins deram a receita no Fest Gastronomia

Bebida é uma homenagem à cultura capixaba e à moqueca. Entre os ingredientes usados, coentro, mexerica e vodca
Gustavo Cheluje

Gustavo Cheluje

Publicado em 08 de Julho de 2023 às 21:23

O drink Madalena foi destaque no Fest Gastronomia
O drinque Madalena foi destaque no Fest Gastronomia Crédito: Gustavo Cheluje
Sucesso no Babado Bar, em Goiabeiras (Vitória), o drinque Madalena foi destaque no Fest Gastronomia neste sábado (8). Seus autores conceituais, os gestores culturais Lucas Martins e André Sopon, participaram de um talk-show no Auditório Senac/Fecomércio, onde ensinaram a fazer a bebida.
"É uma homenagem à cultura capixaba. Tanto que servimos o drinque em uma caneca de barro, confeccionada pela paneleira Jaqueline Gomes. A bebida também é inspirada no congo 'Madalena, Madalena'", adianta Lucas Martins, dizendo que a ideia é defender a raiz capixaba e amplificar vozes da  cultura local. 
"Partimos de uma elaboração e contextualização histórico cultural", complementa André Sopon. Dando detalhes sobre os ingredientes usados na delícia!
O drink Madalena foi destaque no Fest Gastronomia
O drink Madalena foi destaque no Fest Gastronomia Crédito: Gustavo Cheluje
"Usamos a mexerica, que faz muito sucesso no inverno capixaba, sendo consumida pela classe alta que frequenta Domingos Martins, como pelos moradores periféricos, pois uma bacia com 30 unidades da fruta custa R$ 10", comenta, enfatizando que a bebida também leva coentro (que simboliza a torta capixaba), vodca, pela suavidade, e angostura bitters, um composto de ervas que dá um amargor essencial ao drinque.  No Babado Bar, a bebida custa cerca de R$ 30.
Lucas Martins explica que participar do Fest Gastronomia é uma forma de popularizar ainda mais o Madalena, como também acentuar o novo viés que os proprietários pretendem dar ao Babado Bar.
"Estamos passando por uma fase de transição. Queremos fazer do Babado um espaço cultural. Contamos com uma exposição fixa com o acervo sobre a produção artesanal da panela de barro e também promovemos ações sócio-educativas, resgatando a essência da comunidade de Goiabeiras", afirma.
Lucas Martins e André Sopon ensinaram a fazer o drink Madalena no Fest Gastronomia
Lucas Martins e André Sopon ensinaram a fazer o drinque Madalena no Fest Gastronomia Crédito: Gustavo Cheluje

O EVENTO

Fest Gastronomia, maior festival de comida, bebida, cultura e lazer do Espírito Santo, que acontece até domingo (9), na nova área de eventos do Clube Álvares Cabral, em Vitória.
Uma megaestrutura foi planejada para garantir o conforto do público no evento, que tem praça de alimentação com restaurantes renomados, aulas-show com chefs capixabas e de fora do ES, food trucks, premiação, feiras de pequenos produtores e de artesanato, minitombo da polenta, área kids, espaço dedicado às Paneleiras de Goiabeiras e shows com artistas locais e nacionais.
O público aproveitou para provar diversas delícias de restaurantes concorridos da cidade por preços mais camaradas — pratos, entradas e sobremesas que custam de R$ 10 a R$ 45 (porções individuais).

Veja Também

De pirulito a biscoito: pequenos viram chefs no Fest Gastronomia

Juarez Campos exalta desfiadeiras de siri e paneleiras no Fest Gastronomia

Bolinho de moqueca é homenagem de Kátia Barbosa ao ES no Fest Gastronomia

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Bebida Alcoólica Gastronomia Fest Gastronomia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Projeto para desafogar o trânsito na Serra
Do trânsito ao esgoto: Grande Vitória ainda espera gestão integrada de seus problemas
Cartórios - 23/04/2026
Balanços - Hospital São José - 23/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados