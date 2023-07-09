Já bebeu o drinque Madalena? André Sopon e Lucas Martins deram a receita no Fest Gastronomia

O drinque Madalena foi destaque no Fest Gastronomia Crédito: Gustavo Cheluje

Sucesso no Babado Bar, em Goiabeiras (Vitória), o drinque Madalena foi destaque no Fest Gastronomia neste sábado (8). Seus autores conceituais, os gestores culturais Lucas Martins e André Sopon, participaram de um talk-show no Auditório Senac/Fecomércio, onde ensinaram a fazer a bebida.

"É uma homenagem à cultura capixaba. Tanto que servimos o drinque em uma caneca de barro, confeccionada pela paneleira Jaqueline Gomes. A bebida também é inspirada no congo 'Madalena, Madalena'", adianta Lucas Martins, dizendo que a ideia é defender a raiz capixaba e amplificar vozes da cultura local.

"Partimos de uma elaboração e contextualização histórico cultural", complementa André Sopon. Dando detalhes sobre os ingredientes usados na delícia!

O drink Madalena foi destaque no Fest Gastronomia Crédito: Gustavo Cheluje

"Usamos a mexerica, que faz muito sucesso no inverno capixaba, sendo consumida pela classe alta que frequenta Domingos Martins, como pelos moradores periféricos, pois uma bacia com 30 unidades da fruta custa R$ 10", comenta, enfatizando que a bebida também leva coentro (que simboliza a torta capixaba), vodca, pela suavidade, e angostura bitters, um composto de ervas que dá um amargor essencial ao drinque. No Babado Bar, a bebida custa cerca de R$ 30.

Lucas Martins explica que participar do Fest Gastronomia é uma forma de popularizar ainda mais o Madalena, como também acentuar o novo viés que os proprietários pretendem dar ao Babado Bar.

"Estamos passando por uma fase de transição. Queremos fazer do Babado um espaço cultural. Contamos com uma exposição fixa com o acervo sobre a produção artesanal da panela de barro e também promovemos ações sócio-educativas, resgatando a essência da comunidade de Goiabeiras", afirma.

Lucas Martins e André Sopon ensinaram a fazer o drinque Madalena no Fest Gastronomia Crédito: Gustavo Cheluje

O EVENTO

Fest Gastronomia, maior festival de comida, bebida, cultura e lazer do Espírito Santo, que acontece até domingo (9), na nova área de eventos do Clube Álvares Cabral, em Vitória.

Uma megaestrutura foi planejada para garantir o conforto do público no evento, que tem praça de alimentação com restaurantes renomados, aulas-show com chefs capixabas e de fora do ES, food trucks, premiação, feiras de pequenos produtores e de artesanato, minitombo da polenta, área kids, espaço dedicado às Paneleiras de Goiabeiras e shows com artistas locais e nacionais.