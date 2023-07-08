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Homenagem

Juarez Campos exalta desfiadeiras de siri e paneleiras no Fest Gastronomia

Receita preparada na aula do chef é o arroz de siri e camarão à capixaba, feito em uma autêntica panela de barro de Goiabeiras
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 08 de Julho de 2023 às 20:16

Eliana Santos, Juarez Campos, Tatiana Valeska e Valdinea da Victoria no Fest Gastronomia 2023
Eliana Santos, Juarez Campos, Tatiana Valeska e Valdinea da Victoria  Crédito: Evelize Calmon
Considerado o principal embaixador da gastronomia do ES no mundo, o chef Juarez Campos movimentou o Auditório Senac/Fecomércio na tarde de sábado (8) para uma das aulas-show mais aguardadas do Fest Gastronomia. O evento acontece até domingo (9), na nova área de eventos do Álvares Cabral. 
A escolha da receita para a apresentação, o arroz de siri e camarão à capixaba, foi inspirada nas Paneleiras de Goiabeiras e nas desfiadeiras de siri da Ilha das Caieiras. "Pude homenagear essas duas instituições pelas quais tenho verdadeira paixão e que se Deus quiser quero cada vez mais apadrinhar. As paneleiras fazem um trabalho de mais de 400 anos que não pode morrer e não existe em nenhum lugar do mundo", disse.
Aula-show do chef Juarez Campos no Fest Gastronomia 2023
Juarez é considerado o embaixador da cozinha capixaba no mundo  Crédito: Arthur Louzada
Para cozinhar no palco, Juarez usou uma panela de barro confeccionada por Valdinea da Victoria, de 60 anos - 50 deles dedicados ao ofício de paneleira. Val, como é mais conhecida, estava presente na plateia ao lado de Eliana Santos e Tatiana Valeska, desfiadeiras e chefes de cozinha na Ilha das Caieiras. 
Aula-show do chef Juarez Campos no Fest Gastronomia 2023
Desfiadeiras de siri e paneleiras são ícones da gastronomia capixaba Crédito: Arthur Louzada
Veja a seguir o passo a passo do arroz, que foi servido em porções de degustação para toda a plateia. 
Aula-show do chef Juarez Campos no Fest Gastronomia 2023
Prato da aula foi servido para toda a plateia Crédito: Arthur Louzada

CONFIRA A RECEITA DO ARROZ DE SIRI E CAMARÃO À CAPIXABA*, por Juarez Campos

*Rendimento: 4 porções.
Aula-show do chef Juarez Campos no Fest Gastronomia 2023
Arroz de siri e camarão à capixaba do chef Juarez Campos Crédito: Arthur Louzada
INGREDIENTES: 
  • 400g de siri desfiado
  • 200g de camarões médios sem casca e limpos
  • 250g de arroz cru
  • 500ml de caldo de peixe
  • 40ml de azeite extravirgem
  • 2 colheres (sopa) de óleo de urucum
  • 6 tomates grandes, maduros, sem sementes e cortados em cubos
  • 2 cebolas médias picadas
  • 2 dentes alho grandes picados
  • 1/3 de pimenta dedo-de-moça sem sementes picada
  • 1 pimenta-de-cheiro picada
  • 1 maço de coentro fresco picado
  • ½ maço de cebolinha verde picada
  • Sal e pimenta-do-reino a gosto
  • Pimenta malagueta em conserva a gosto
  • Zest de limão siciliano
  • COMO FAZER: Refogue a cebola e o alho no azeite e salpique um pouco de sal. Junte o siri, os tomates, o coentro, o óleo de urucum e o caldo de peixe. Deixe cozinhar com a panela tampada até os tomates desmancharem. Junte os camarões temperados com sal e pimenta-do-reino (moída na hora). Adicione o arroz já cozido (se possível, cozido em caldo de peixe), a metade da cebolinha, a pimenta dedo-de-moça e a pimenta-de-cheiro. Misture bem e acerte o tempero. Sirva salpicado com cebolinha verde, zest de limão siciliano e um fio de azeite.

PROGRAMAÇÃO DO FEST GASTRONOMIA*

DOMINGO (9/07)
  • Abertura dos portões: 11h
  • Palco FEST: 
  • 13h às 15h - Na Intimidade do Samba
  • Auditório Senac/Fecomércio:
  • 13h às 13h50 - Aula-show com a chef Fabricia Sarria (Senac). Tema: Feijoada
  • 14h às 14h50 - Aula-show com José Almiro (Churrasqueadas)
  • 15h às 15h50 - Aula-show com o chef Renato Santos (Senac) sobre harmonização com cervejas artesanais. Prato: Escondidinho de socol com banana-da-terra   
  • Palco SUNSET:
  • 11h40 às 12h50 - Tombinho da polenta e dança cultural italiana
  • 12h às 16h30 - DJ Zappie
  • Carreta Senac:
  • 12h às 12h50 - Oficina kids com a chef Vanusa Pedroni (Senac). Tema: Pirulito de chocolate
  • 13h às 13h50 - Oficina kids com a chef Vanusa Pedroni (Senac). Tema: Cupcake
  • 14h às 14h50 - Aula-show da chef Fabricia Sarria (Senac). Tema: Cheesecake de caipirinha com cachaça artesanal capixaba 
  • 15h às 15h50 - Café das montanhas capixabas: uma experiência de sabores - personal barista Lucia Barros   
  • Palco GASTRÔ:
  • 11h40 às 12h50 - DJ
  • 12h às 13h50 - Brasil Pandeiro
  • 13h às 16h30 - DJ  
  • Encerramento: 17h
*Atrações e horários sujeitos a alteração.
FEST GASTRONOMIA
  • Quando: de 7 a 9 de julho
  • Horários: sexta (7), das 16h à 0h; sábado (8), das 12h à 0h; domingo (9), das 11h às 17h
  • Onde: nova área de eventos do Álvares Cabral. Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, Bento Ferreira, Vitória
  • Ingresso*: R$ 140 (passaporte para 3 dias/2º lote); R$ 60 (meia solidária/sexta ou sábado/2º lote); R$ 50 (meia solidária/domingo/2º lote), à venda pelo site Superticket e na bilheteria do Álvares Cabral. Crianças e adolescentes de até 15 anos não pagam entrada (é obrigatório apresentar documento de identificação). Menores de 18 anos deverão estar acompanhados dos pais ou responsáveis.    
  • *O ingresso dá direito a participar de todas as atividades do Fest Gastronomia. Nas aulas-show, a participação está sujeita à lotação dos espaços. Para garantir uma vaga na plateia, será preciso se inscrever presencialmente, no local da aula, até uma hora antes de a apresentação começar.
Realização: A Gazeta
Cidade Anfitriã: Prefeitura de Vitória
Apoio educacional: Senac
Parceria institucional: Aderes, Governo do Estado do Espírito Santo por meio das secretarias de Desenvolvimento e Turismo, e Fecomércio
Patrocínio: Dalla Home Center, Danúbio, Escola São Domingos, Extrafruti, ExtraPlus, Grand Construtora, GWM, Le Card, Via Capital, Natercoop, Óticas Paris, Farinha de Trigo Regina e Cervejaria Alquimistas
Participação: Garoto, Coca-cola, Claro, Coroa, Em Busca do Vinho, Paôla Cakes, Moda Praia e Thermal.
Classificação: livre.

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