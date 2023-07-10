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Atração da TV Gazeta

Churrasqueada de José Almiro marca último dia de aulas-show no Fest Gastronomia

Esbanjando simpatia, o apresentador do Churrasqueadas envolveu a plateia com dicas e bordões enquanto assava pãoliça, picanha e fraldinha
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 09 de Julho de 2023 às 23:27

Aula-show do assador José Almiro, do programa Churrasqueadas, no Fest Gastronomia
José Almiro foi a estrela de domingo nas aulas-show do Fest Gastronomia Crédito: Vitor Jubini
"Não existe churrasco certo ou errado. Errado é não fazer churrasco!", exclamou o assador José Almiro, apresentador do programa Churrasqueadas, exibido pela TV Gazeta, na abertura de sua aula-show no domingo (9), último dia do Fest Gastronomia.     
Esbanjando simpatia, o mineiro segurou por quase duas horas a atenção da plateia com um bate-papo recheado de dicas para os fãs de carne, que puderam experimentar um apetitoso "pãoliça" (veja a receita no final da matéria), uma bela picanha e uma deliciosa fraldinha. Os assados espalharam um aroma irresistível pelo Auditório Senac/Fecomércio. 

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Para já deixar todo mundo com água na boca, José Almiro fez o "pãoliça", demonstrando que dá para servir um bom churrasco sem gastar muito. "Com apenas 1kg de linguiça toscana, você prepara 20 unidades. E se não tiver churrasqueira em casa, pode fazer na air fryer, no forno ou na frigideira", destacou.   

DESVENDANDO MITOS

Enquanto assava picanha bovina, José Almiro desvendou alguns mitos sobre o corte mais apreciado pelos brasileiros. Um deles diz respeito ao tamanho da verdadeira picanha. "Não é o tamanho que define se a peça é ou não picanha, porque isso é proporcional ao tamanho do boi. No gado da raça Nellore, ela pesa de 1,3 a 1,5 kg, mas aqui já temos várias outras, como Angus, Hereford e Limousin, e a dessa, por exemplo, pode pesar até 2 kg", explicou.
Aula-show do assador José Almiro, do programa Churrasqueadas, no Fest Gastronomia
Uma peça inteira de picanha foi assada durante a aula  Crédito: Vitor Jubini
Outro tema que gera polêmica entre os fãs de carne é o ponto correto para apreciá-la."O ponto certo da carne é aquele que você gosta, não existe certo ou errado. Eu prefiro a malpassada porque é mais suculenta, mais macia e mais saborosa, dá mais vontade de comer. A bem passada fica dura e você fica mastigando um trem seco que parece sola de sapato. Mas se gosta, pronto, fim de papo. Não precisa criar polêmica com isso", provocou. 
Quanto ao tempero ideal para a picanha, José Almiro foi firme: quanto menos, melhor. "No máximo sal e pimenta-do-reino. Para peças pequenas, o ideal é usar sal de parrilha, que é um sal grosso levemente triturado, cinco minutos antes de colocar a carne no braseiro, para não desidratar". 
Aula-show do assador José Almiro, do programa Churrasqueadas, no Fest Gastronomia
José Almiro apresenta o programa Churrasqueadas, exibido pela TV Gazeta Crédito: Vitor Jubini
Mas, afinal, o sal deve ser colocado antes ou depois de assar? "Isso não faz nenhuma diferença", explicou José Almiro, que deu ainda dicas sobre churrasco na fritadeira sem óleo. "Não é proibido fazer churrasco na air fryer, ela é uma invenção muito boa. Já assei uma picanha inteira e não gostei, achei que cozinhou, mas comi em bifes e ficou bom. Coloquei uma pedrinha de carvão na cesta para dar aquele gostinho de churrasco, mas nada no mundo substitui esse cheirão que vocês estão sentindo aqui", disse.  
Aula-show do assador José Almiro, do programa Churrasqueadas, no Fest Gastronomia
Vista do Auditório Senac/Fecomércio, no Espelho d'água do Álvares Cabral Crédito: Vitor Jubini
No ar desde 2020 para inspirar os amantes das carnes a acenderem suas churrasqueiras, o programa televisivo Churrasqueadas, apresentado por José Almiro, já tem uma terceira temporada confirmada para as tardes de sábado na TV Gazeta. No Youtube, onde foi criado em 2017, o canal Churrasqueadas conta com mais de dois milhões de inscritos.     

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CONFIRA A RECEITA DO PÃOLIÇA, por José Almiro (Churrasqueadas)

Aula-show do assador José Almiro, do programa Churrasqueadas, no Fest Gastronomia
Pão com linguiça feito na churrasqueira foi degustado pela plateia  Crédito: Vitor Jubini
INGREDIENTES:
  • 1kg de linguiça toscana (retire a pele)
  • 10 pães de sal
  • 100g de queijo parmesão, muçarela ou Minas ralado  
  • 1 colher (sopa) de mostarda amarela
  • De 2  a 3 colheres de mel
  • Cheiro verde a gosto
  • COMO FAZER: desmanche as linguiças e coloque em um refratário. Acrescente o queijo, a mostarda e o mel e misture tudo muito bem com as mãos, até formar uma massa. Corte os pães ao meio e retire parte do miolo, formando canoinhas. Recheie as cavidades dos pães com a massa de linguiça, deixando passar um pouco das bordas para que o pão não queime quando estiver assando. Leve para a churrasqueira e comece a assar distante do braseiro com a massa de linguiça virada para baixo. Depois, vire para tostar do outro lado. A receita rende 20 pãoliças. 

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