Churrasqueada de José Almiro marca último dia de aulas-show no Fest Gastronomia

José Almiro foi a estrela de domingo nas aulas-show do Fest Gastronomia Crédito: Vitor Jubini

José Almiro, apresentador do programa Churrasqueadas, exibido pela TV Gazeta, na abertura de sua aula-show no domingo (9), último dia do "Não existe churrasco certo ou errado. Errado é não fazer churrasco!", exclamou o assador, apresentador do programa, exibido pela TV Gazeta, na abertura de sua aula-show no domingo (9), último dia do Fest Gastronomia

Esbanjando simpatia, o mineiro segurou por quase duas horas a atenção da plateia com um bate-papo recheado de dicas para os fãs de carne, que puderam experimentar um apetitoso "pãoliça" (veja a receita no final da matéria), uma bela picanha e uma deliciosa fraldinha. Os assados espalharam um aroma irresistível pelo Auditório Senac/Fecomércio.

Para já deixar todo mundo com água na boca, José Almiro fez o "pãoliça", demonstrando que dá para servir um bom churrasco sem gastar muito. "Com apenas 1kg de linguiça toscana, você prepara 20 unidades. E se não tiver churrasqueira em casa, pode fazer na air fryer, no forno ou na frigideira", destacou.

DESVENDANDO MITOS

Enquanto assava picanha bovina, José Almiro desvendou alguns mitos sobre o corte mais apreciado pelos brasileiros. Um deles diz respeito ao tamanho da verdadeira picanha. "Não é o tamanho que define se a peça é ou não picanha, porque isso é proporcional ao tamanho do boi. No gado da raça Nellore, ela pesa de 1,3 a 1,5 kg, mas aqui já temos várias outras, como Angus, Hereford e Limousin, e a dessa, por exemplo, pode pesar até 2 kg", explicou.

Uma peça inteira de picanha foi assada durante a aula Crédito: Vitor Jubini

Outro tema que gera polêmica entre os fãs de carne é o ponto correto para apreciá-la."O ponto certo da carne é aquele que você gosta, não existe certo ou errado. Eu prefiro a malpassada porque é mais suculenta, mais macia e mais saborosa, dá mais vontade de comer. A bem passada fica dura e você fica mastigando um trem seco que parece sola de sapato. Mas se gosta, pronto, fim de papo. Não precisa criar polêmica com isso", provocou.

Quanto ao tempero ideal para a picanha, José Almiro foi firme: quanto menos, melhor. "No máximo sal e pimenta-do-reino. Para peças pequenas, o ideal é usar sal de parrilha, que é um sal grosso levemente triturado, cinco minutos antes de colocar a carne no braseiro, para não desidratar".

José Almiro apresenta o programa Churrasqueadas, exibido pela TV Gazeta Crédito: Vitor Jubini

Mas, afinal, o sal deve ser colocado antes ou depois de assar? "Isso não faz nenhuma diferença", explicou José Almiro, que deu ainda dicas sobre churrasco na fritadeira sem óleo. "Não é proibido fazer churrasco na air fryer, ela é uma invenção muito boa. Já assei uma picanha inteira e não gostei, achei que cozinhou, mas comi em bifes e ficou bom. Coloquei uma pedrinha de carvão na cesta para dar aquele gostinho de churrasco, mas nada no mundo substitui esse cheirão que vocês estão sentindo aqui", disse.

Vista do Auditório Senac/Fecomércio, no Espelho d'água do Álvares Cabral Crédito: Vitor Jubini

No ar desde 2020 para inspirar os amantes das carnes a acenderem suas churrasqueiras, o programa televisivo Churrasqueadas, apresentado por José Almiro, já tem uma terceira temporada confirmada para as tardes de sábado na TV Gazeta. No Youtube, onde foi criado em 2017, o canal Churrasqueadas conta com mais de dois milhões de inscritos.

CONFIRA A RECEITA DO PÃOLIÇA, por José Almiro (Churrasqueadas)

Pão com linguiça feito na churrasqueira foi degustado pela plateia Crédito: Vitor Jubini

INGREDIENTES:

1kg de linguiça toscana (retire a pele)



10 pães de sal

100g de queijo parmesão, muçarela ou Minas ralado



1 colher (sopa) de mostarda amarela

De 2 a 3 colheres de mel

Cheiro verde a gosto