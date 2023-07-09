Fest Gastronomia: minitombo da polenta de Alfredo Chaves conquista público

Uma tradição, cultivada pelos imigrantes italianos, "dominou" o início da tarde deste domingo (9), último dia do Fest Gastronomia, realizado na nova área de eventos do Álvares Cabral, em Vitória. Trata-se do minitombo da polenta, que foi organizado pelo grupo "Os Polenteiros", de Alfredo Chaves.

"Trouxemos para o Fest Gastronomia o panelão original da 1ª Festa da Polenta organizada no Espírito Santo, na região de Sagrada Família, em nosso município, em 1977. O utensílio é feito de ferro fundido. Um artefato bem tradicional na confecção do alimento", explica Edimar Vanelli, um dos membros do grupo.

Vanelli foi um dos ajudantes na produção da polenta, que foi cozida por cerca de quatro horas. "São cerca de 120kg, o que deu algo em torno de 500 porções. Usamos 10kg de fubá confeccionado no moinho de pedra alfredense, água e meio quilo de sal. Por falar no sal, o ingrediente é o grande segredo para uma boa polenta. Não se usa mais nada para dar um sabor especial", explica.

O grupo italiano Os Polenteiros, de Alfredo Chaves, encantou os visitantes do Fest Gastronomia Crédito: Vitor Jubini

A polenta do Fest Gastronomia foi confeccionada com o panelão original da primeira festa da polenta em 1977 Crédito: Vitor Jubini

A delicia, que "HZ" provou a aprovou, também foi servida com um molho à bolonhesa. "Optamos pelo tradicional, usando apenas extrato de tomate, cebolinha e alguns condimentos e cerca de 7kg de carne", aponta Edimar Vanelli, dizendo que o tipo de carne usado para produzir o molho era um segredo.

E, o que beber para degustar o prato? "A dica é um bom vinho, como um Carménère. Com um Cabernet Sauvignon, a bella polenta fica ainda mais deliciosa".

De acordo com Edimar, comer polenta é uma tradição centenária entre os imigrantes italianos capixabas. "Começou com nossos pais, nas plantações de milho. A iguaria era servida durante à noite e, o que sobrava, tomávamos no café da manhã", rememora.

Presente no minitombo, José Almiro, que apresenta o "Churrasqueadas", da TV Gazeta, também provou, e curtiu bastante, a polenta alfredense. "Eles já estão convidados para um evento de gastronomia que será realizado em Ribeirão Preto/SP", adianta, dizendo, ao ser questionado pela reportagem que polenta e churrasco combinam perfeitamente.