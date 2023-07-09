  • Amaro Lima leva o melhor da música capixaba pro Fest Gastronomia; fotos
Foi lindo

Amaro Lima leva o melhor da música capixaba pro Fest Gastronomia; fotos

Cantor apresentou o show "Noite Manimal" encerrando a segunda noite do maior evento de gastronomia do Espírito Santo
Guilherme Sillva

Publicado em 09 de Julho de 2023 às 02:29

Amaro Lima encerra a segunda noite do Fest Gastronomia com o show "Noite Manimal", na nova área de eventos do Álvares Cabral Crédito: Carlos Alberto Silva
No Palco Sunset, o cantor Amaro Lima encerrou a segunda noite do Fest Gastronomia cantando o melhor da música capixaba com o show 'Noite Manimal'. "É a minha turnê atual que é um grande apanhado dos sucessos da banda, além de homenagear outras músicas de artistas capixabas que fazem sucesso", contou.
Com um repertório que passou por músicas autorais cantadas por sua antiga banda - o Maninal -, o artista animou o público com "Puxada de Rede", "Marina", "Sereia", "Ondas do Barrão", "Além do mar". Amaro Lima encerrou a noite do evento botando todo mundo ora dançar.
O Fest Gastronomia acontece até o domingo (9), na nova área de eventos do Clube Álvares Cabral, em Vitória. O evento é uma realização de A Gazeta. Os ingressos são vendidos na portaria do festival.

