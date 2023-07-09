Fest Gastronomia reuniu cerca de 15 mil pessoas em três dias

Cerca de 15 mil pessoas estiverem no festival em três dias Crédito: Carlos Alberto Silva

Sucesso absoluto: essa foi a definição mais ouvida sobre o Fest Gastronomia por parte do público que compareceu nos três dias do festival, realizado por A Gazeta na nova área de eventos do Álvares Cabral, em Vitória, de 7 a 9 de julho.

De acordo com organizadores, cerca de 15 mil pessoas participaram do encontro, entre sexta e domingo, curtindo shows de artistas locais e nacionais (Vanessa da Mata e Frejat pocaram!); assistindo a aulas de estrelas da gastronomia, como o chef Claude Troisgros e o assador José Almiro, do programa Churrasqueadas; e se deliciando com comidinhas vendidas pelos restaurantes da praça de alimentação e pelos food trucks.

Para o diretor de Mercado da Rede Gazeta, Márcio Chagas, o Fest Gastronomia celebrou, antes de tudo, a cultura capixaba. "Foi um encontro da diversidade. Tivemos o minitombo da polenta, de Alfredo Chaves, assim como a presença das Paneleiras de Goiabeiras, trazendo toda a tradição da confecção do utensílio ao vivo", enumera.

"A estrela foi a gastronomia, com restaurantes trazendo pratos diferentes e de destaque. Também tivemos o Prêmio HZ Gastrô, que veio valorizar toda a cadeia produtiva da indústria gastronômica, destacando o que é produzido pelos capixabas", completa Chagas.

VENDAS EM ALTA

Bruno Araújo, gerente de Projetos e Eventos da Rede Gazeta, ressaltou que muitos restaurantes participantes do festival venderam bem mais do que o esperado, especialmente no primeiro dia. "Alguns tiveram que aumentar a produção para atender no evento, fechando seus espaços para concentrar as atividades na demanda do Fest Gastronomia", afirma.

"Os shows foram uma atração à parte. Além dos artistas nacionais, os capixabas foram muito bem avaliados. André Prando fez uma apresentação especial e tivemos Amaro Lima resgatando sucessos da época do Manimal. O público também amou a parceria entre Dona Fran, Luiza Pastore e Saulo Simonassi", destaca Araújo.

COMIDA E CULTURA

Mônica Castelli, proprietária do Nóz Comida Afetiva, afirmou que a experiência de participar do Fest Gastronomia abriu caminho para receber novos clientes. "Várias pessoas que moram próximo ao restaurante, em Jardim da Penha, não conheciam o espaço. Foi ótimo para o nosso network. Especialmente no primeiro dia (sexta-feira), vendemos toda a nossa produção. Tivemos que trazer mais funcionários. O serviço do evento foi exemplar, especialmente com vendedores que circularam pela praça de alimentação comercializando tíquetes. Isso facilitou o atendimento ao cliente. Queremos voltar no ano que vem!".

Morador de Alfredo Chaves, o vendedor Warlei Ferranini, de 28 anos, veio curtir o último dia do festival. "O que mais gostei foi da diversidade de atrações, tanto culturais como culinárias. Além do minitombo da polenta, que é uma tradição italiana, e das danças pomeranas, também teve espaço para o samba. Todo mundo curtiu junto, de forma democrática".

O vendedor Warlei Ferranini curtiu o último dia do Fest Gastronomia Crédito: Vitor Jubini

E o domingão também contou uma grande aula de churrasco, no Auditório Senac/Fecomércio, comandada pelo famoso churrasqueiro José Almiro de Morais.