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Música

Na Intimidade do Samba agitou o último dia de Fest Gastronomia

Grupo foi a principal atração, encerrando os três dias de evento, que reuniu o melhor da música e gastronomia, na nova área de eventos do Álvares Cabral
Guilherme Sillva

Guilherme Sillva

Publicado em 09 de Julho de 2023 às 17:39

Na Intimidade do Samba encerra o Fest Gastronomia
Na Intimidade do Samba encerra o Fest Gastronomia Crédito: Vitor Junini
Deu samba no último dia do Fest Gastronomia. Tudo porque o grupo Na Intimidade do Samba animou o público que compareceu na nova área de eventos do Álvares Cabral, em Vitória, na tarde deste domingo. O grupo foi escolhido para encerrar o maior evento de gastronomia do Espírito Santo.
O quinteto, que tem o mesmo nome do programa da Gazeta AM, comandado por Wallace Menezes, convidou os sambistas Micheli Montalvão e Danilo Cesar para o show. Danilo é o autor do samba da Pega no Samba para o Carnaval 2024. "O nosso show focou nos grandes intérpretes como Cartola, Clara Nunes, Nelson Cavaquinho e Zeca Pagodinho", disse Wallace Menezes.
O público cantou e dançou com o grupo durante todo o show. Sucessos como "Se quiser fumar eu fumo", "Lamas na Rua" e  "Acredita" foram algumas das músicas cantadas. "Um orgulho poder cantar para tantas pessoas", disse Wallace Menezes.
O Fest Gastronomia aconteceu durante três dias reunindo cerca de 15 mil pessoas . O evento é uma realização de A Gazeta.

Na Intimidade do Samba encerra o Fest Gastronomia

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