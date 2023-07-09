Público prova e aprova pratos e experiências do Fest Gastronomia

Com uma diversidade de pratos deliciosos, aulas-shows com chefs renomados, artistas nacionais e regionais de peso, além atrações gastronômicas de dar água na boca, o Fest Gastronomia encantou o público que compareceu à nova área de eventos do Clube Álvares Cabral, em Vitória. Segundo a organização, só na sexta (7) e no sábado (9), mais de 9 mil pessoas marcaram presença no evento.

Um dos pontos mais destacados pelo público é o ambiente familiar que o Fest proporciona. Durante os três dias, muitos visitantes trouxeram os familiares para degustar uma boa comida e experimentar todas as atividades oferecidas no espaço. Deusa de Fátima, uma das visitantes que bateu ponto todos os dias, elogiou o clima acolhedor do festival. "Eu vim nos três dias. O evento está maravilhoso, bem familiar", disse.

Deusa de Fátima (67) veio acompanhada da Sofia Falcão, Renata Falcão, Luisa Schuckert e Nubia Schuckert Crédito: Beatriz Heleodoro

Acompanhado da esposa Camila, Fábio Modenesi também passou pelo festival em mais de um dia. Depois de curtir o show de Frejat, na sexta (7), o analista de TI trouxe o pai, Aristóteles Lima, e o pequeno Lucas, acompanhado do amigo Pedro, para aproveitarem o domingão.

"Gente bonita, organização. Esse evento tem que ter todo ano", disse Fábio. "É muito bom porque é um espaço que agrada todo mundo", completou Camila.

Fábio e Camila Modenesi vieram para o Fest Gastronomia acompanhados do Aristóteles Lima e dos pequenos Lucas e Pedro Crédito: Beatriz Heleodoro

Outro ponto que chamou a atenção dos participantes foi a diversidade de opções gastronômicas disponíveis. Além de uma praça de alimentação que reúne 11 restaurantes, entre estabelecimentos reconhecidos pelo Prêmio HZ Gastrô e outros queridinhos dos capixabas, o Fest Gastronomia também conta com uma área de food trucks. Inamaria Mendes (73) e José Carlos Bergamin (75), que estão visitando o evento pela primeira vez neste domingo (9), ressaltaram a variedade de opções presentes.

Nós chegamos mais cedo e achei legal que é um evento completo. Tem muita comida, área ao ar livre. O capixabismo presente faz muita diferença, além de ter produtos a um preço acessível. Tudo isto torna o lugar bastante inclusivo, dá para ver todo tipo de gente

O festival também oferece diversas atividades voltadas para todas as idades, como aulas de culinária, palestras com chefs renomados e apresentações musicais. Diego Sales (35) e o pequeno Levi (11) ouviram falar do evento na TV e resolveram vir no domingo para explorar os brinquedos e a comida. A oportunidade foi boa para conhecerem o Foodies, um dos restaurantes presentes na Praça de Alimentação.