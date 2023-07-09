  • Oficina para crianças e tombinho da polenta no último dia do Fest Gastronomia
Domingão gastronômico

Oficina para crianças e tombinho da polenta no último dia do Fest Gastronomia

Maior evento gastronômico do ES é uma ótima pedida para o almoço de domingo. Com música e diversão, o festival vai de 11h às 17h, na área de eventos do Álvares Cabral
Redação de A Gazeta

Publicado em 09 de Julho de 2023 às 10:02

Público no 2º dia de Fest Gastronomia Crédito: Carlos Alberto Silva
O Fest Gastronomia chega ao seu último dia. Sendo o maior evento gastronômico do Espírito Santo, não poderia ter uma despedida da melhor forma do que oferecendo muita comida para o público. Com abertura dos portões do Álvares Cabral, em Vitória, às 11h, o Fest é uma ótima pedida para o almoço de domingo.
Além dos pratos servidos pelos 12 restaurantes que formam a praça de alimentação e pelos food trucks espalhados pelo pátio, o nosso Fest contará com música de Na Intimidade do Samba e Brasil Pandeiro. Para completar, um tombinho da polenta vai rolar durante a hora do almoço para alimentar a turma.
Mas não vale comer e ir embora. Durante a tarde ainda rola uma aula-show com José Ramiro, apresentador do programa Churrasqueadas, da TV Gazeta, outras duas com chefs do Senac e oficinas de culinária para as crianças. Vale lembrar que neste domingo (9), o Fest Gastronomia só vai até as 17h. Os ingressos estão à venda na portaria do evento por R$ 50 (meia solidária/2º lote). Confira abaixo e programação:
  • DOMINGO (9/07)
  • Abertura dos portões: 11h

  • Palco FEST: 
  • 13h às 15h - Na Intimidade do Samba

  • Auditório Senac/Fecomércio:
  • 13h às 13h50 - Aula-show com a chef Fabricia Sarria (Senac). Tema: Feijoada
  • 14h às 14h50 - Aula-show com José Almiro (Churrasqueadas)
  • 15h às 15h50 - Aula-show com o chef Renato Santos (Senac) sobre harmonização com cervejas artesanais. Prato: Escondidinho de socol com banana-da-terra   

  • Palco SUNSET:
  • 11h40 às 12h50 - Tombinho da polenta e dança cultural italiana
  • 12h às 16h30 - DJ Zappie

  • Carreta Senac:
  • 12h às 12h50 - Oficina kids com a chef Vanusa Pedroni (Senac). Tema: Pirulito de chocolate
  • 13h às 13h50 - Oficina kids com a chef Vanusa Pedroni (Senac). Tema: Cupcake
  • 14h às 14h50 - Aula-show da chef Fabricia Sarria (Senac). Tema: Cheesecake de caipirinha com cachaça artesanal capixaba 
  • 15h às 15h50 - Café das montanhas capixabas: uma experiência de sabores - personal barista Lucia Barros   

  • Palco GASTRÔ:
  • 11h40 às 12h50 - DJ
  • 12h às 13h50 - Brasil Pandeiro
  • 13h às 16h30 - DJ  
  • Encerramento: 17h

  • *Atrações e horários sujeitos a alteração.

