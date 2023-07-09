Oficina para crianças e tombinho da polenta no último dia do Fest Gastronomia

O Fest Gastronomia chega ao seu último dia. Sendo o maior evento gastronômico do Espírito Santo, não poderia ter uma despedida da melhor forma do que oferecendo muita comida para o público. Com abertura dos portões do Álvares Cabral, em Vitória, às 11h, o Fest é uma ótima pedida para o almoço de domingo.
Além dos pratos servidos pelos 12 restaurantes que formam a praça de alimentação e pelos food trucks espalhados pelo pátio, o nosso Fest contará com música de Na Intimidade do Samba e Brasil Pandeiro. Para completar, um tombinho da polenta vai rolar durante a hora do almoço para alimentar a turma.
Mas não vale comer e ir embora. Durante a tarde ainda rola uma aula-show com José Ramiro, apresentador do programa Churrasqueadas, da TV Gazeta, outras duas com chefs do Senac e oficinas de culinária para as crianças. Vale lembrar que neste domingo (9), o Fest Gastronomia só vai até as 17h. Os ingressos estão à venda na portaria do evento por R$ 50 (meia solidária/2º lote). Confira abaixo e programação:
- DOMINGO (9/07)
- Abertura dos portões: 11h
- Palco FEST:
- 13h às 15h - Na Intimidade do Samba
- Auditório Senac/Fecomércio:
- 13h às 13h50 - Aula-show com a chef Fabricia Sarria (Senac). Tema: Feijoada
- 14h às 14h50 - Aula-show com José Almiro (Churrasqueadas)
- 15h às 15h50 - Aula-show com o chef Renato Santos (Senac) sobre harmonização com cervejas artesanais. Prato: Escondidinho de socol com banana-da-terra
- Palco SUNSET:
- 11h40 às 12h50 - Tombinho da polenta e dança cultural italiana
- 12h às 16h30 - DJ Zappie
- Carreta Senac:
- 12h às 12h50 - Oficina kids com a chef Vanusa Pedroni (Senac). Tema: Pirulito de chocolate
- 13h às 13h50 - Oficina kids com a chef Vanusa Pedroni (Senac). Tema: Cupcake
- 14h às 14h50 - Aula-show da chef Fabricia Sarria (Senac). Tema: Cheesecake de caipirinha com cachaça artesanal capixaba
- 15h às 15h50 - Café das montanhas capixabas: uma experiência de sabores - personal barista Lucia Barros
- Palco GASTRÔ:
- 11h40 às 12h50 - DJ
- 12h às 13h50 - Brasil Pandeiro
- 13h às 16h30 - DJ
- Encerramento: 17h
- *Atrações e horários sujeitos a alteração.