Fest Gastronomia: show de Vanessa da Mata e aula de Katia Barbosa foram destaques do 2° dia

Vanessa da Mata apresenta a turnê "Vem Doce", no 2º dia do Fest Gastronomia, na área de eventos do Álvares Cabral Crédito: Carlos Alberto Silva

Usando um vestido verde brilhoso e descalça, Vanessa dançou no meio do palco e se divertiu durante a apresentação, que teve músicas como "Não me Deixe Só", "Ainda Bem" e "Amiga Fofoqueira". O público, que cantou todas as músicas, gritava para a artista adjetivos como linda, maravilhosa e perfeita.

A partir da quinta música ela fez uma homenagem a música nordestina cantando "Sabiá", "Quero um Xodó" e "Que nem Jiló". "Sou uma mulher mato-grossense, do Brasil profundo. E durante a minha infância a minha avó cantava músicas que tocavam o meu coração, as músicas mais lindas. E elas me trazem para esse lugar do sertão do Brasil", disse.

AULA COM HOMENAGEM

Quando se fala em comida popular brasileira no Brasil, Kátia Barbosa é o primeiro nome entre cozinheiros dessa vertente culinária. A carioca deu uma aula-show neste sábado. Ela é responsável por transformar uma de nossas receitas mais queridas e tradicionais em um quitute de boteco.

Aula-show da chef Kátia Barbosa no Fest Gastronomia 2023 Crédito: Arthur Louzada

REGISTRO

Os espaços feitos especialmente para tirar aquela foto e publicar nas redes sociais também fizeram sucesso. Tem cenário da novela "Terra e Paixão", balanços e, claro, o espaço de HZ.

Vanessa Vervloet, Daniela Barbato, Regina Barbato aproveitaram os espaços instagramáveis do Fest Gastronomia Crédito: Guilherme Silva

Os amigos Denise Maria, Claudio Amorim, Ana Fabíola registaram o momento no evento. "A gente sempre gosta de tirar foto e postar em rede social", disse Ana Fabíola.

Espaço HZ

A faturista Joelma Ferreira Amorim aproveitou pra registrar sua foto no cenário da novela Terra e Paixão, da TV Globo. "Hoje é o meu primeiro dia e estou adorando, estava curiosa. Adoro tirar foto para postar nas redes socias, tem que mostrar onde está".

Joelma Ferreira Amorim, faturista, aproveitou o 2º dia do Fest Gastronomia Crédito: Guilherme Silva