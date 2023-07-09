Fest Gastronomia: show de Vanessa da Mata e aula de Katia Barbosa foram destaques do 2° dia

A segunda noite do Fest Gastronomia, maior festival de comida, bebida, cultura e lazer do Espírito Santo, foi de muita alegria. Ao som de "Foice", a cantora Vanessa da Mata iniciou sua apresentação no Palco Principal e colocou todo mundo para dançar.
Usando um vestido verde brilhoso e descalça, Vanessa dançou no meio do palco e se divertiu durante a apresentação, que teve músicas como "Não me Deixe Só", "Ainda Bem" e "Amiga Fofoqueira". O público, que cantou todas as músicas, gritava para a artista adjetivos como linda, maravilhosa e perfeita.
A partir da quinta música ela fez uma homenagem a música nordestina cantando "Sabiá", "Quero um Xodó" e "Que nem Jiló". "Sou uma mulher mato-grossense, do Brasil profundo. E durante a minha infância a minha avó cantava músicas que tocavam o meu coração, as músicas mais lindas. E elas me trazem para esse lugar do sertão do Brasil", disse.
Ela também fez um homenagem a Gal Costa, cantando "Força Estranha", e encerrou com "Ai, Ai, Ai", levando o público ao delírio. Após o show de Vanessa, Amaro Lima foi o responsável por animar a galera que tinha bastante pique após mais de 12 horas de programação.
AULA COM HOMENAGEM
Quando se fala em comida popular brasileira no Brasil, Kátia Barbosa é o primeiro nome entre cozinheiros dessa vertente culinária. A carioca deu uma aula-show neste sábado. Ela é responsável por transformar uma de nossas receitas mais queridas e tradicionais em um quitute de boteco.
A chef criou o bolinho de feijoada, que faz sucesso em todo o território nacional e é copiado no país inteiro. No evento, para homenagear os capixabas ensinou a receita de um bolinho de moqueca capixaba.
REGISTRO
Os espaços feitos especialmente para tirar aquela foto e publicar nas redes sociais também fizeram sucesso. Tem cenário da novela "Terra e Paixão", balanços e, claro, o espaço de HZ.
Os amigos Denise Maria, Claudio Amorim, Ana Fabíola registaram o momento no evento. "A gente sempre gosta de tirar foto e postar em rede social", disse Ana Fabíola.
Espaço HZ
A faturista Joelma Ferreira Amorim aproveitou pra registrar sua foto no cenário da novela Terra e Paixão, da TV Globo. "Hoje é o meu primeiro dia e estou adorando, estava curiosa. Adoro tirar foto para postar nas redes socias, tem que mostrar onde está".
O Fest Gastronomia acontece até o dia 9 de julho, na nova área de eventos do Clube Álvares Cabral, em Vitória. O evento é uma realização de A Gazeta.