Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • Cultura
  • Fest Gastronomia: show de Vanessa da Mata e aula de Katia Barbosa foram destaques do 2° dia
Resumão

Fest Gastronomia: show de Vanessa da Mata e aula de Katia Barbosa foram destaques do 2° dia

Evento ainda contou com shows de André Prando e Amaro Lima, espaços instagramáveis e muita comida boa
Guilherme Sillva

Guilherme Sillva

Publicado em 09 de Julho de 2023 às 03:07

Vanessa da Mata apresenta a turnê
Vanessa da Mata apresenta a turnê "Vem Doce", no 2º dia do Fest Gastronomia, na área de eventos do Álvares Cabral Crédito: Carlos Alberto Silva
A segunda noite do Fest Gastronomia, maior festival de comida, bebida, cultura e lazer do Espírito Santo, foi de muita alegria. Ao som de "Foice", a cantora Vanessa da Mata iniciou sua apresentação no Palco Principal e colocou todo mundo para dançar.
 Usando um vestido verde brilhoso e descalça, Vanessa dançou no meio do palco e se divertiu durante a apresentação, que teve músicas como "Não me Deixe Só", "Ainda Bem" e "Amiga Fofoqueira". O público, que cantou todas as músicas, gritava para a artista adjetivos como linda, maravilhosa e perfeita.
 A partir da quinta música ela fez uma homenagem a música nordestina cantando "Sabiá", "Quero um Xodó" e "Que nem Jiló". "Sou uma mulher mato-grossense, do Brasil profundo. E durante a minha infância a minha avó cantava músicas que tocavam o meu coração, as músicas mais lindas. E elas me trazem para esse lugar do sertão do Brasil", disse.
Ela também fez um homenagem a Gal Costa, cantando "Força Estranha", e encerrou com "Ai, Ai, Ai", levando o público ao delírio. Após o show de Vanessa, Amaro Lima foi o responsável por animar a galera que tinha bastante pique após mais de 12 horas de programação.
Não podemos esquecer do show de André Prando, que comemorou seu aniversário em cima do palco do Fest Gastronomia, apresentando um showzaço com sucessos e até homenagem aos Beatles.

AULA COM HOMENAGEM

Quando se fala em comida popular brasileira no Brasil, Kátia Barbosa é o primeiro nome entre cozinheiros dessa vertente culinária. A carioca deu uma aula-show neste sábado. Ela é responsável por transformar uma de nossas receitas mais queridas e tradicionais em um quitute de boteco.
A chef criou o bolinho de feijoada, que faz sucesso em todo o território nacional e é copiado no país inteiro. No evento, para homenagear os capixabas ensinou a receita de um bolinho de moqueca capixaba.
Aula-show da chef Kátia Barbosa no Fest Gastronomia 2023
Aula-show da chef Kátia Barbosa no Fest Gastronomia 2023 Crédito: Arthur Louzada

REGISTRO

Os espaços feitos especialmente para tirar aquela foto e publicar nas redes sociais também fizeram sucesso. Tem cenário da novela "Terra e Paixão", balanços e, claro, o espaço de HZ.
Vanessa Vervloet, Daniela Barbato, Regina Barbato aproveitaram os espaços instagramáveis do Fest Gastronomia
Vanessa Vervloet, Daniela Barbato, Regina Barbato aproveitaram os espaços instagramáveis do Fest Gastronomia Crédito: Guilherme Silva
Os amigos Denise Maria, Claudio Amorim, Ana Fabíola registaram o momento no evento. "A gente sempre gosta de tirar foto e postar em rede social", disse Ana Fabíola.

Espaço HZ

A faturista Joelma Ferreira Amorim aproveitou pra registrar sua foto no cenário da novela Terra e Paixão, da TV Globo. "Hoje é o meu primeiro dia e estou adorando, estava curiosa. Adoro tirar foto para postar nas redes socias, tem que mostrar onde está".
Joelma Ferreira Amorim, faturista, aproveitou o 2º dia do Fest Gastronomia
Joelma Ferreira Amorim, faturista, aproveitou o 2º dia do Fest Gastronomia Crédito: Guilherme Silva
O Fest Gastronomia acontece até o dia 9 de julho, na nova área de eventos do Clube Álvares Cabral, em Vitória. O evento é uma realização de A Gazeta.

2º DIA DE FEST GASTRONOMIA

Já bebeu o drinque Madalena? André Sopon e Lucas Martins deram a receita no Fest Gastronomia

De pirulito a biscoito: pequenos viram chefs no Fest Gastronomia

Bateu a fome? Veja opções de alimentação no Fest Gastronomia

Juarez Campos exalta desfiadeiras de siri e paneleiras no Fest Gastronomia

Bolinho de moqueca é homenagem de Kátia Barbosa ao ES no Fest Gastronomia

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cultura Música Fest Gastronomia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Maranhão e Carlinhos, do Vitória-ES
Recém-chegados brilham no fim, e Vitória-ES vence o Porto Vitória na estreia da Copa Espírito Santo
Imagem de destaque
O julgamento coletivo em El Salvador que reúne centenas de acusados de integrar a gangue MS-13
Deputado federal Sóstenes Cavalcante
PL deve apoiar PEC 6x1, mas quer novo regime de contratação e compensação

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados