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Diversão e comida boa

Após sucesso, 2ª edição do Fest Gastronomia é confirmada para 2024

Segundo o diretor de Mercado da Rede Gazeta, Márcio Chagas, a proposta é ampliar a programação do evento, que pode chegar a ter dois finais de semana
Erik Oakes

Erik Oakes

Publicado em 10 de Julho de 2023 às 12:06

Frejat canta no Fest Gastronomia
Frejat agitou a primeira noite do Fest Gastronomia com casa cheia Crédito: Vitor Jubini
Após reunir cerca de 15 mil pessoas no último fim de semana e ter uma ótima aceitação do público, deixando um gostinho de quero mais, o Fest Gastronomia já tem uma nova edição garantida. Segundo o diretor de Mercado da Rede Gazeta, Márcio Chagas, o maior festival de gastronomia do Espírito Santo está confirmado para 2024.
"Ainda vamos definir uma data, como também o número de atrações. O feedback das redes sociais, assim como o dos empresários participantes, será essencial para programarmos o próximo evento", aponta, ressaltando a experiência gastronômica diferenciada oferecida pelo encontro.
Segundo Chagas, a proposta é ampliar a programação, podendo chegar a dois finais de semana. "Estamos com a possibilidade de fazer dois finais de semana ou um dia sendo dedicado aos 150 anos de imigração italiana no ES. A data ainda será definida", disse.
José Almiro, do Churrasqueadas, posa com Ivan Reis, gerente Comercial, Bruno Araújo, gerente de Projetos e Eventos, e Márcio Chagas, diretor de Mercado da Rede Gazeta
José Almiro, do Churrasqueadas, posa com Ivan Reis (à esq.), gerente comercial; Bruno Araújo, gerente de Projetos e Eventos, e Márcio Chagas, diretor de Mercado da Rede Gazeta Crédito: Arthur Louzada

PÚBLICO PROVOU E APROVOU

Sucesso absoluto, o Fest Gastronomia é uma realização de A Gazeta e aconteceu na nova área de eventos do Álvares Cabral, entre os dias 7 e 9 de julho.
De acordo com organizadores, cerca de 15 mil pessoas participaram do encontro, entre sexta e domingo, curtindo shows de artistas locais e nacionais; assistindo a aulas de estrelas da gastronomia, como o chef Claude Troisgros e o assador José Almiro, do programa Churrasqueadas; e se deliciando com comidinhas vendidas pelos restaurantes da praça de alimentação e pelos food trucks.
"A estrela foi a gastronomia, com restaurantes trazendo pratos diferentes e de destaque. Também tivemos o Prêmio HZ Gastrô, que veio valorizar toda a cadeia produtiva da indústria gastronômica, destacando o que é produzido pelos capixabas", pontua Márcio Chagas.

VENDAS EM ALTA

Bruno Araújo, gerente de Projetos e Eventos da Rede Gazeta, ressaltou que muitos restaurantes participantes do festival venderam bem mais do que o esperado, especialmente no primeiro dia. "Alguns tiveram que aumentar a produção para atender no evento, fechando seus espaços para concentrar as atividades na demanda do Fest Gastronomia", afirma.
"Os shows foram uma atração à parte. Além dos artistas nacionais, os capixabas foram muito bem avaliados. André Prando fez uma apresentação especial e tivemos Amaro Lima resgatando sucessos da época do Manimal. O público também amou a parceria entre Dona Fran, Luiza Pastore e Saulo Simonassi", destaca Araújo.
E o público, realmente, abraçou o evento. "Eu vim nos três dias. O evento está maravilhoso, bem familiar", disse Deusa de Fátima, uma das visitantes que bateu ponto todos os dias e elogiou o clima acolhedor do festival.
Deusa de Fátima (67) veio acompanhada da Sofia Falcão, Renata Falcão, Luisa Schuckert e Nubia Schuckert
Deusa de Fátima (à dir.) foi ao festival com Sofia Falcão, Renata Falcão, Luisa Schuckert e Nubia Schuckert Crédito: Beatriz Heleodoro
"Chegamos mais cedo e achei legal que é um evento completo. Tem muita comida, área ao ar livre. O capixabismo presente faz muita diferença, além de ter produtos a um preço acessível. Tudo isso torna o lugar bastante inclusivo, dá para ver todo tipo de gente", disse José Carlos Bergamin.
*Com informações de Evelize Calmon e Beatriz Heleodoro

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