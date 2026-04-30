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Coluna Abdo Filho

Receita Federal libera nova área de contêineres do Porto de Vitória

Trata-se de uma notícia muito importante para o comércio exterior capixaba, afinal, o espaço administrado pela Log-In Logística sairá dos atuais 103 mil metros quadrados para 168 mil m²

Publicado em 30 de Abril de 2026 às 13:59

Públicado em 

30 abr 2026 às 13:59
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

O Terminal Portuário de Vila Velha (TVV), único terminal de contêineres do Estado, é administrado pela Log-In Logística Carlos Alberto Silva

A Receita Federal liberou o alfandegamento da nova área de contêineres do Terminal Portuário de Vila Velha, o único a operar este tipo de carga no Espírito Santo. Trata-se de uma notícia muito importante para o comércio exterior capixaba, afinal, o espaço administrado pela Log-In Logística sairá dos atuais 103 mil metros quadrados para 168 mil m², ampliando em até 40% a capacidade de estocagem de contêineres do Complexo Portuário de Vitória.

O ato declaratório de alfandegamento, assinado por Claudiney dos Santos, superintendente da 7ª Região Fiscal da Receita Federal (Espírito Santo e Rio de Janeiro), foi publicado no Diário Oficial da União desta quinta-feira (30).  

O espaço foi negociado pela Vports, concessionária responsável pelo Complexo Portuária de Vitória, com a Log-In Logística. O investimento feito na modernização e adequação da área foi de R$ 35 milhões. A expectativa é de que a nova área dê fôlego para as operações de importação e exportação a partir de Vila Velha. No final de março, o terminal estava operando com 97% de sua capacidade, acima do ideal (algo perto de 80%), mas já chegou a bater em 121%. 

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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