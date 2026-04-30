Receita Federal libera nova área de contêineres do Porto de Vitória

A Receita Federal liberou o alfandegamento da nova área de contêineres do Terminal Portuário de Vila Velha, o único a operar este tipo de carga no Espírito Santo. Trata-se de uma notícia muito importante para o comércio exterior capixaba, afinal, o espaço administrado pela Log-In Logística sairá dos atuais 103 mil metros quadrados para 168 mil m², ampliando em até 40% a capacidade de estocagem de contêineres do Complexo Portuário de Vitória.



O ato declaratório de alfandegamento, assinado por Claudiney dos Santos, superintendente da 7ª Região Fiscal da Receita Federal (Espírito Santo e Rio de Janeiro), foi publicado no Diário Oficial da União desta quinta-feira (30).



O espaço foi negociado pela Vports, concessionária responsável pelo Complexo Portuária de Vitória, com a Log-In Logística. O investimento feito na modernização e adequação da área foi de R$ 35 milhões. A expectativa é de que a nova área dê fôlego para as operações de importação e exportação a partir de Vila Velha. No final de março, o terminal estava operando com 97% de sua capacidade, acima do ideal (algo perto de 80%), mas já chegou a bater em 121%.