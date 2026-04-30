Presidente da Vale acredita que acordo sobre novo contrato de ferrovias seja resolvido até o fim de 2026

O presidente da Vale, Gustavo Pimenta, acredita que o acordo sobre o novo contrato das ferrovias seja resolvido até o final de 2026. Ele afirma estar otimista quanto à conclusão, nos próximos meses, das negociações de repactuação envolvendo a Estrada de Ferro Vitória a Minas (EFVM) junto ao governo federal.





O processo é conduzido em diálogo com o Ministério dos Transportes e a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e é considerado, pelo executivo, uma etapa fundamental para viabilizar novos projetos ferroviários no Espírito Santo.





Até agosto de 2025, o governo federal ainda não havia chegado a um acordo com a mineradora na discussão sobre alterações nos contratos de concessão da ferrovia e da Estrada de Ferro Carajás (EFC), que haviam sido renovados antecipadamente em 2020, com validade até 2057. As negociações foram retomadas no início deste ano, conforme informações do executivo.