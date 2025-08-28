Discussão no TCU

Vale e governo não fecham acordo sobre novo contrato de ferrovia no ES

Por considerar que preços acordados anteriormente foram baixos, Ministério dos Transportes avalia entrar na Justiça. Mineradora afirma que concessão continua vigente até 2057

Publicado em 28 de agosto de 2025 às 16:28

EFVM tem 664 km de extensão e liga a Região Metropolitana de Vitória a Belo Horizonte (MG) Crédito: Vale | Gabriel Lordêllo | Mosaico Imagem

O governo federal não chegou a um acordo com a Vale na discussão sobre alteração dos contratos de concessão da Estrada de Ferro Vitória a Minas (EFVM) e da Estrada de Ferro Carajás (EFC), que haviam sido renovados antecipadamente em 2020 até 2057.

Para o Ministério dos Transportes, nos termos acordados, o preço dos ativos foi considerado baixo. E, diante da falta de consenso, o órgão avalia medidas administrativas ou mesmo entrar na Justiça para garantir a precificação justa dos ativos concedidos. Mesmo com o impasse, a Vale afirma que o contrato continua vigente até 2057.

As alterações no acordo da renovação antecipada do contrato de concessão da EFVM e EFC, ambas controladas pela Vale, estavam em discussão desde março na Secretaria de Solução Consensual (SecexConsenso) do Tribunal de Contas da União (TCU) e o Ministério dos Transportes informou nesta quinta-feira (28) sobre a decisão de não chegar a um acordo com a empresa.

"Com base em avaliações técnicas de precificação do ativo, verificou-se subavaliação, que provocou dano ao erário gerado pelas duas renovações antecipadas de contratos", informou o ministério, por meio de nota.

Segundo informações do Tribunal de Contas da União, no processo de solução consensual as controvérsias envolvem indenização de base de ativos e passivos, composição do fluxo de caixa, acréscimo de outorga, caderno de obrigações, minimização de conflitos urbanos conforme demandas de prefeituras e stakeholders, substituição de obras, pagamentos antecipados, análise do projeto da Ferrovia de Integração Centro-Oeste (FICO) e metodologia de cálculo do Índice de Saturação Ferroviária (ISF).

A SecexConsenso é a mesma secretaria que avaliou o processo de repactuação do contrato da BR 101 no Espírito Santo, que teve acordo assinado na última terça-feira (26) e edital publicado para realização de novo leilão.

Vale diz que contrato permanece vigente

Em comunicado ao mercado na tarde desta quinta-feira (28), a Vale informou que não foi possível chegar a um consenso com a Agência Nacional de Transportes Terrestres e a União Federal, representada pelo Ministério dos Transportes, dentro do prazo estabelecido para a repactuação dos contratos de concessão da EFVM e EFC.

"Os contratos de concessão, que foram prorrogados antecipadamente até 2057 por termos aditivos estabelecidos em 16 de dezembro de 2022, permanecem vigentes. A Vale permanece comprometida com as bases gerais para a repactuação estabelecidas no acordo celebrado em 30 de dezembro de 2024", afirmou a mineradora.

A Vale informou ainda no comunicado que está adimplente e continuará cumprindo todas as obrigações previstas nos contratos de concessão e adotará as medidas necessárias para assegurar seus direitos e responsabilidades.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta