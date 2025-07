Espírito Santo busca ministro mineiro para conseguir investimento em ferrovia

O governo federal está no meio de uma negociação com a atual concessionária da FCA, a VLI Logística, sobre a renovação antecipada da concessão, que é a maior estrutura ferroviária do país, com mais de 7 mil quilômetros de trilhos que passam por oito estados. O governo quer mais investimentos em infraestrutura permanente (na modernização e ampliação da estrada de ferro) e em um prazo menor de tempo. No meio desses investimentos os capixabas querem a implantação de um contorno da Grande Belo Horizonte, de R$ 2 bilhões. Na visão deles, isso vai dar mais eficiência à estrutura (que se conecta à Ferrovia Vitória-Minas, quem vem para o ES, justamente na Grande BH) e, consequentemente, atrairá mais cargas para os portos do Espírito Santo.