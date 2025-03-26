Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Colunas
  • Abdo Filho
  • Renovação da FCA: governo federal vê proposta da VLI como 'insuficiente' e deve tomar decisão em abril
Infraestrutura

Renovação da FCA: governo federal vê proposta da VLI como 'insuficiente' e deve tomar decisão em abril

Ferrovia Centro Atlântica, uma das maiores do Brasil, é responsável por movimentar boa parte da carga entre o Brasil Central e os portos do litoral, inclusive os do Espírito Santo

Publicado em 26 de Março de 2025 às 03:50

Públicado em 

26 mar 2025 às 03:50
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Vports
Locomotiva da VLI operando dentro do complexo portuário de Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva
A renovação da concessão da Ferrovia Centro Atlântica, importante estrutura de integração do Brasil Central e que faz parte da ligação com os portos do litoral, inclusive os do Espírito Santo, vai ganhar novos e importantes capítulos nas próximas semanas. O governo federal, dono da ferrovia, considerou 'insuficiente' a proposta feita pela VLI Logística, companhia que toca a concessão e que quer a renovação antecipada do contrato que vence em 2026. A FCA tem 7 mil quilômetros e corta oito estados.
"A proposta da VLI pode melhorar, a inicial não foi boa. Entendemos o que foi apresentado como insuficiente", disse Leonardo Cezar Ribeiro, secretário Nacional de Transporte Ferroviário do Ministério dos Transportes. Na visão dele, o investimento precisa aumentar a capacidade da via. "A proposta trouxe muito dinheiro para material rodante, mas entendemos que a ferrovia precisa de mais tecnologia para ganhar capacidade operacional. Isso é que vai trazer carga e, claro, receita. Queremos algo que expanda a capacidade da FCA".

Veja Também

Presidente da VLI garante que ES não vai sofrer com "falta" de ferrovia

Com expansão de carga de 1% ao ano, investimento em ferrovia preocupa governo e empresários do ES

Até o final do mês de março, chegarão os estudos encomendados pelo Ministério dos Transportes para analisar o caso da FCA. A ideia é fazer a análise e que o parecer técnico esteja pronto até o mês de abril. "Os estudos nos darão os parâmetros necessários para decidir o que fazer. Creio que em abril teremos condições para bater o martelo sobre renovação ou nova licitação", afirmou o secretário.
Os corredores de escoamento para Santos e Espírito Santo são o que há de mais valioso no pacote. A FCA conecta-se à Vitória-Minas em Belo Horizonte e é por aí que vem boa parte dos grãos produzidos em Minas Gerais e Centro-Oeste para serem exportados pelos terminais capixabas. Também é por aí que passam insumos importantes, caso dos fertilizantes, que entram no Brasil pelos portos capixabas. "O Espírito Santo é estratégico porque está bem localizado, já possui portos importantes e está recebendo investimentos relevantes em novos terminais", explicou Ribeiro.
Sobre o contorno da Serra do Tigre, em Minas Gerais, o secretário expôs as dificuldades. "Traria mais cargas e receitas, mas o custo é muito elevado, portanto, tem que ser avaliado com muito cuidado. O setor privado não deve se interessar, portanto, deve precisar de dinheiro público, mas aí esbarramos nas restrições fiscais. Trabalhamos com recurso escasso, por isso temos que ser muito cuidadosos e assertivos nas decisões".

Veja Também

Acordo entre Marinha e Ufes abre janela interessante para o ES

Alta dos juros já reduziu a velocidade de vendas de imóveis no ES

Missão Vietnã: as vantagens do café do ES e os deveres de casa a serem feitos

Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

Tópicos Relacionados

Agronegócio Economia espírito santo ES Sul ES Norte ferrovia Estrada de Ferro Vitória a Minas Região Serrana Infraestrutura Ministério dos Transportes
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Mulher lendo rótulo de alimentos
Aprenda a ler rótulos de alimentos e fazer escolhas mais saudáveis
Imagem de destaque
Dor nas costas, partos difíceis, dentes apinhados e sinusites: os 'defeitos' evolutivos que questionam ideia do 'design inteligente' do corpo humano
Imagem BBC Brasil
Teerã jamais vai ceder o controle do Estreito de Ormuz, afirma alto político iraniano à BBC

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados