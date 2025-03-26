Renovação da FCA: governo federal vê proposta da VLI como 'insuficiente' e deve tomar decisão em abril

Locomotiva da VLI operando dentro do complexo portuário de Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva

A renovação da concessão da Ferrovia Centro Atlântica, importante estrutura de integração do Brasil Central e que faz parte da ligação com os portos do litoral, inclusive os do Espírito Santo, vai ganhar novos e importantes capítulos nas próximas semanas. O governo federal, dono da ferrovia, considerou 'insuficiente' a proposta feita pela VLI Logística, companhia que toca a concessão e que quer a renovação antecipada do contrato que vence em 2026. A FCA tem 7 mil quilômetros e corta oito estados.

"A proposta da VLI pode melhorar, a inicial não foi boa. Entendemos o que foi apresentado como insuficiente", disse Leonardo Cezar Ribeiro, secretário Nacional de Transporte Ferroviário do Ministério dos Transportes. Na visão dele, o investimento precisa aumentar a capacidade da via. "A proposta trouxe muito dinheiro para material rodante, mas entendemos que a ferrovia precisa de mais tecnologia para ganhar capacidade operacional. Isso é que vai trazer carga e, claro, receita. Queremos algo que expanda a capacidade da FCA".

Até o final do mês de março, chegarão os estudos encomendados pelo Ministério dos Transportes para analisar o caso da FCA. A ideia é fazer a análise e que o parecer técnico esteja pronto até o mês de abril. "Os estudos nos darão os parâmetros necessários para decidir o que fazer. Creio que em abril teremos condições para bater o martelo sobre renovação ou nova licitação", afirmou o secretário.

Os corredores de escoamento para Santos e Espírito Santo são o que há de mais valioso no pacote. A FCA conecta-se à Vitória-Minas em Belo Horizonte e é por aí que vem boa parte dos grãos produzidos em Minas Gerais e Centro-Oeste para serem exportados pelos terminais capixabas. Também é por aí que passam insumos importantes, caso dos fertilizantes, que entram no Brasil pelos portos capixabas. "O Espírito Santo é estratégico porque está bem localizado, já possui portos importantes e está recebendo investimentos relevantes em novos terminais", explicou Ribeiro.