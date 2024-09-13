Presidente da VLI garante que ES não vai sofrer com "falta" de ferrovia

O presidente da VLI confirmou que não está no radar fazer o contorno da Serra do Tigre, mas que apoia o debate e a entrada de novos atores. "Temos um desafio de viabilidade econômica. O trecho tem cerca de 400 quilômetros, custaria algo perto de R$ 10 bilhões, ou seja, mais do que a previsão geral de investimentos que estamos propondo para o Corredor Leste. Não está no radar da VLI, mas o Marco das Ferrovias permite que uma outra empresa apresente projeto. Caso alguém consiga viabilizar, contará com todo o nosso apoio, sem dúvida".