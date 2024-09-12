Processos na Câmara de Arbitragem da Findes superam os R$ 100 milhões

Crédito: Carlos Alberto

Criada em 2018, a Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem Cindes (Centro da Indústria do Espírito Santo) e Findes (Federação das Indústrias do Espírito Santo) acaba de liberar a sua quarta sentença. Os casos em discussão não podem ser divulgados, está no contrato, mas os dez procedimentos que já chegaram à instituição alcançam um valor negociado de R$ 103,6 milhões. A arbitragem é um método privado para a solução de conflitos. Embora tenha o apoio, não envolve diretamente o Poder Judiciário.

"Estamos falando dos casos que já chegaram à Câmara de Arbitragem Cindes/Findes, mas já temos uma infinidade de contratos com a cláusula Cindes/Findes, ou seja, em caso de problema a questão será sanada pela câmara. Mas é claro que é uma questão cultural, isso ainda precisa ser estabelecido. Importante destacarmos que a Câmara está em conformidade com as regras do CNJ (Conselho Nacional de Justiça) e ao lado do Poder Judiciário capixaba para trabalhar nos métodos alternativos para a resolução de conflitos", explicou Luiz Cláudio Allemand, presidente da Câmara de Mediação e Arbitragem Cindes/Findes.

As vantagens apresentadas são as seguintes: sigilo absoluto, árbitros especialistas nas matérias, independência, custo acessível e velocidade (a resposta sai em, na média, 18 meses e não cabe recurso). "É mais uma ferramenta disponível para ampliar a segurança jurídica dos mais diversos setores da economia do Espírito Santo. O objetivo da arbitragem é melhorar o ambiente de negócios", assinalou Allemand.