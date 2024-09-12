Seca e queimadas já impactam o agronegócio do Espírito Santo

Foto mostra local atingido pelo fogo, em Domingos Martins Crédito: Polícia Civil

As queimadas, até aqui, atingiram fundamentalmente pastagens, portanto, o impacto maior é na pecuária, de corte e de leite (a de leite já enfrenta uma grave crise produtiva). A recuperação desses terrenos só virá em seis meses, e se chover bem. "Os efeitos diretos estão mais na pecuária, mas as preocupações vão além, afinal, a situação preocupante que estamos vivendo pode afetar o desenvolvimento das plantas e a formação dos frutos. Isso vale para café, frutas, hortaliças, pastagens e outras. Ainda não conseguimos quantificar, mas preocupa", explicou o secretário de Estado da Agricultura, Enio Bergoli.

"Nossas medições mostram que o Espírito Santo está sob anomalia climática desde maio. As temperaturas estão acima da média histórica e está chovendo menos, portanto, a seca está mais severa. Há água armazenada, temos muito cultivo protegido de hortaliças, mas é uma situação difícil, que merece atenção. A expectativa é de uma recuperação das chuvas a partir de outubro".