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Incêndio em vegetação

Casagrande decreta situação de emergência por causa de queimadas no ES

Governador anunciou decreto na manhã deste sábado (7) chamando a atenção para queimadas irregulares e denúncias de focos de incêndio no Estado
João Barbosa

João Barbosa

Publicado em 

07 set 2024 às 10:01

Publicado em 07 de Setembro de 2024 às 10:01

Incêndio no morro da pedra da tirolesa já dura quase uma semana em Pancas
Incêndio no morro da pedra da tirolesa já dura quase uma semana em Pancas Crédito: Fabrício Silva
O governador Renato Casagrande (PSB) decretou situação de emergência no Espírito Santo devido ao aumento das queimadas. O anúncio foi feito na manhã deste sábado durante o desfile cívico-militar de 7 de setembro, realizado no Centro de Vitória.
No Estado, um incêndio de grandes proporções registrado em Pancas, na Região Noroeste, já dura quase uma semana. No período, uma área superior a 120 mil metros quadrados, o equivalente a cerca de 16 campos de futebol, já foi atingida pelo fogo.
Segundo Casagrande, ações de combate às chamas têm sido intensificadas e há ainda um apelo para a colaboração da população para que evitem queimadas irregulares e para que denunciem focos de incêndio.
"Estamos respirando um ar mais poluído, estamos reduzindo nossa biodiversidade, perdendo nossos animais e nosso patrimônio, além de estarmos correndo risco de vida. Com o decreto, queremos dar à administração pública condições para agir ainda mais rápido [no combate às chamas] se for necessário"
Renato Casagrande - Governador do ES
Apesar do anúncio feito neste sábado, o registro do decreto será feito de forma oficial na próxima segunda-feira (9) no Diário Oficial.
“O decreto nos dá mais agilidade para contratar conjuntos de pessoas em caráter temporário para combater incêndios nos parques, áreas de preservação permanente e de proteção ambiental, por exemplo”, explicou o governador, salientando que o decreto é válido para todo o território capixaba.

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