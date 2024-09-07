Casagrande decreta situação de emergência por causa de queimadas no ES

Incêndio no morro da pedra da tirolesa já dura quase uma semana em Pancas Crédito: Fabrício Silva

O governador Renato Casagrande (PSB) decretou situação de emergência no Espírito Santo devido ao aumento das queimadas. O anúncio foi feito na manhã deste sábado durante o desfile cívico-militar de 7 de setembro, realizado no Centro de Vitória

No Estado, um incêndio de grandes proporções registrado em Pancas, na Região Noroeste, já dura quase uma semana . No período, uma área superior a 120 mil metros quadrados, o equivalente a cerca de 16 campos de futebol, já foi atingida pelo fogo.

Segundo Casagrande, ações de combate às chamas têm sido intensificadas e há ainda um apelo para a colaboração da população para que evitem queimadas irregulares e para que denunciem focos de incêndio.

"Estamos respirando um ar mais poluído, estamos reduzindo nossa biodiversidade, perdendo nossos animais e nosso patrimônio, além de estarmos correndo risco de vida. Com o decreto, queremos dar à administração pública condições para agir ainda mais rápido [no combate às chamas] se for necessário" Renato Casagrande - Governador do ES

Apesar do anúncio feito neste sábado, o registro do decreto será feito de forma oficial na próxima segunda-feira (9) no Diário Oficial.