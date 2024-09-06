Incêndio no morro da pedra da tirolesa já dura quase uma semana no ES

Os focos registrados no último sábado foram controlados, no entanto, na segunda-feira (2), o incêndio voltou a atingir a região , o que exigiu o acionamento do Corpo de Bombeiros. Na ocasião, segundo a Defesa Civil, aproximadamente 120 mil m² já tinham sido atingidos pelo fogo.





O incêndio foi novamente controlado, mas recomeçou na tarde de terça-feira (3).



