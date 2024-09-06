Incêndio no morro da pedra da tirolesa já dura quase uma semana no ES

Há quase uma semana um incêndio atinge o entorno do maior circuito de tirolesas da América Latina, em Pancas, Noroeste do Espírito Santo. Em imagens de drone enviadas pela prefeitura é possível observar que as chamas ainda predominam em alguns pontos do morro. O incêndio começou no último sábado (31), quando o fogo se espalhou rapidamente pela vegetação seca.
Na tarde desta sexta-feira (6), o incêndio se intensificou na região. Imagens enviadas pela prefeitura à reportagem de A Gazeta (veja acima) impressionam: é possível observar chamas que lembram lava de vulcão. Em outro vídeo, percebe-se o local, coberto por vegetação, cercado pelo fogo.
Equipes da Defesa Civil, Secretaria de Meio Ambiente de Pancas e o Corpo de Bombeiros estão no local nesta sexta-feira (6) para combater o fogo. Até o momento, não há risco de o incêndio atingir áreas residenciais.
- Os focos registrados no último sábado foram controlados, no entanto, na segunda-feira (2), o incêndio voltou a atingir a região, o que exigiu o acionamento do Corpo de Bombeiros. Na ocasião, segundo a Defesa Civil, aproximadamente 120 mil m² já tinham sido atingidos pelo fogo.
- O incêndio foi novamente controlado, mas recomeçou na tarde de terça-feira (3).
- Na manhã de quarta-feira (4), ainda foram localizados três focos de incêndio no local, o que exigiu o acionamento de um helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar (Notaer).
Atividades suspensa
Apesar de, a princípio, ter informado que o parque onde está localizada a Mega Tirolesa funcionaria normalmente neste fim de semana, a Prefeitura de Pancas comunicou, no início da noite desta sexta-feira (6), que devido ao incêndio e à grande quantidade de fumaça, o atrativo não funcionará neste sábado e domingo, dias 7 e 8 de setembro. "Esta decisão visa garantir a segurança de nossos funcionários e usuários", informou.