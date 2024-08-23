O impacto devastador do incêndio no Parque Mata das Flores em Castelo

O incêndio no Parque Estadual Mata das Flores, em Castelo, foi controlado na tarde desta quinta-feira (22), com o trabalho das equipes do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema), do Corpo de Bombeiros Militar (CBMES) e do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer). Agora, será feito o monitoramento e rescaldo para que novos focos não apareçam. Durante o dia de hoje (sexta), as equipes foram empenhadas para o monitoramento das áreas que haviam combatido ontem. No período da tarde foi realizado um sobrevoo do NOTAER e observado que não há mais chamas. Ao final do período operacional foi desmobilizado o Sistema de Comando de Operação (SCO) tendo em vista que foi identificado que não há mais risco iminente e chamas. Para amanhã, o CBMES apoiará na prevenção e no monitoramento com militares atuando juntamente com o Iema.