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Incêndio do 'fim do mundo': o rastro de destruição em Colatina

Vídeos das chamas são chocantes por terem transformado a região em cenário de filme assustador; bombeiros e produtores da região se uniram no combate ao fogo
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

20 ago 2024 às 13:00

Publicado em 20 de Agosto de 2024 às 13:00

Imagem aérea da área atingida por incêndio em Colatina
Imagem aérea da área atingida por incêndio em Colatina Crédito: Divulgação | Corpo de Bombeiros
A área atingida pelo incêndio de grandes proporções às margens da ES 080, em ColatinaNoroeste do Espírito Santo corresponde a cerca de 90 campos de futebol (90 hectares). A informação é do Corpo de Bombeiros, que iniciou os trabalhos de combate ainda na noite de segunda-feira (19). Na manhã desta terça (20) foram registradas imagens áreas que dão dimensão dos estragos causados pelas chamas.
Os vídeos compartilhados amplamente em redes sociais por pessoas que passaram pela região mostram quão chocante foi o incêndio que transformou a paisagem em cenário de filme de "fim de mundo". Apesar das grandes proporções das chamas, não houve vítimas ou danos materiais, segundo o Corpo de Bombeiros. Assista:
O incêndio foi contido ainda na noite de segunda-feira, com pequenos focos persistentes nesta terça. Apesar de não ter mais chamas, muita fumaça ainda prevalece na região. O que causou o fogo ainda é desconhecido pela corporação.

Moradores ajudaram

O produtor rural José Sonival, que tem propriedade no entorno, disse que ficou desnorteado. Segundo ele, incêndios ali acontecem todos os anos, mas nunca se descobre quem é responsável por colocar fogo. Para evitar acidentes e tentar salvar a criação de gado, ele e a família auxiliaram no combate.
“Você chega aqui e vê tudo pegando fogo, você fica desnorteado. Todo ano acontece isso e nunca se descobre quem coloca o fogo. Ficamos até meia-noite lutando para apagar o fogo. Eu e minha família trabalhamos para não causar danos piores. Poderia ter causado um acidente grave, graças a Deus não causou. Ainda atingiu o meu pasto, onde está o gado. Não é fácil, destrói a terra, a natureza, o que a gente produz”, lamentou.
O produtor rural Fábio Stocco também ajudou no combate. Ele afirmou que as chamas chegaram até uma parte do asfalto e ficou preocupado. “A situação estava catastrófica. Tinha muito vento, as labaredas de fogo subiam muito, chegando a mais de 10 metros de altura. Ficou muito perigoso para acontecer algum acidente devido ao fluxo de carros e baixa visibilidade. O fogo chegou a atingir uma parte do asfalto. Algumas famílias precisaram transferir o gado para outro pasto para não queimar os animais”, relatou.

Imagem aérea mostra área atingida por incêndio em Colatina

De maio a outubro, as práticas de queimadas são proibidas devido ao período de estiagem em que o fogo foge facilmente do controle. O incêndio florestal provocado é crime e, além de multa, os responsáveis também podem ser presos.

Atualização do Corpo de Bombeiros sobre o incêndio

Às 18h desta terça-feira (20), o Corpo de Bombeiros Militar informou, em nota, que segue monitorando o incêndio, que agora está confinado em uma região rochosa, no alto do morro. De acordo com a corporação, o local onde ainda há chamas ativas é inacessível, o que impossibilita a atuação dos militares no combate direto. "Devido à geografia do terreno, espera-se que as chamas venham a se extinguir sozinhas ao longo da madrugada. O monitoramento visa acompanhar o comportamento do incêndio e agir rapidamente, caso necessário."

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