Incêndio do 'fim do mundo': o rastro de destruição em Colatina

Imagem aérea da área atingida por incêndio em Colatina Crédito: Divulgação | Corpo de Bombeiros

Os vídeos compartilhados amplamente em redes sociais por pessoas que passaram pela região mostram quão chocante foi o incêndio que transformou a paisagem em cenário de filme de "fim de mundo". Apesar das grandes proporções das chamas, não houve vítimas ou danos materiais, segundo o Corpo de Bombeiros. Assista:

O incêndio foi contido ainda na noite de segunda-feira, com pequenos focos persistentes nesta terça. Apesar de não ter mais chamas, muita fumaça ainda prevalece na região. O que causou o fogo ainda é desconhecido pela corporação.

Moradores ajudaram

O produtor rural José Sonival, que tem propriedade no entorno, disse que ficou desnorteado. Segundo ele, incêndios ali acontecem todos os anos, mas nunca se descobre quem é responsável por colocar fogo. Para evitar acidentes e tentar salvar a criação de gado, ele e a família auxiliaram no combate.

“Você chega aqui e vê tudo pegando fogo, você fica desnorteado. Todo ano acontece isso e nunca se descobre quem coloca o fogo. Ficamos até meia-noite lutando para apagar o fogo. Eu e minha família trabalhamos para não causar danos piores. Poderia ter causado um acidente grave, graças a Deus não causou. Ainda atingiu o meu pasto, onde está o gado. Não é fácil, destrói a terra, a natureza, o que a gente produz”, lamentou.

O produtor rural Fábio Stocco também ajudou no combate. Ele afirmou que as chamas chegaram até uma parte do asfalto e ficou preocupado. “A situação estava catastrófica. Tinha muito vento, as labaredas de fogo subiam muito, chegando a mais de 10 metros de altura. Ficou muito perigoso para acontecer algum acidente devido ao fluxo de carros e baixa visibilidade. O fogo chegou a atingir uma parte do asfalto. Algumas famílias precisaram transferir o gado para outro pasto para não queimar os animais”, relatou.

Imagem aérea mostra área atingida por incêndio em Colatina

De maio a outubro, as práticas de queimadas são proibidas devido ao período de estiagem em que o fogo foge facilmente do controle. O incêndio florestal provocado é crime e, além de multa, os responsáveis também podem ser presos.