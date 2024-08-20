Acidente deixa feridos e interditou BR 262 por 2h em Marechal Floriano

ATUALIZAÇÃO: Após publicação desta matéria, por volta de 9h, o trecho interditado por conta do acidente foi liberado. O texto foi atualizado.

A Gazeta com a Um acidente envolvendo um carro e um caminhão, no início da manhã desta terça-feira (20), deixou ferido e interditou completamente por mais de duas horas um trecho da BR 262, próximo ao km 45, em Marechal Floriano , na Região Serrana do Espírito Santo . Conforme informações apuradas porcom a Polícia Rodoviária Federal (PRF) , não houve mortes. Inicialmente, a corporação informou que algumas pessoas ficaram feridas.

Durante a manhã, a PRF informou que apenas uma vítima precisou de atendimento médico: um homem de 57 anos foi levado ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória. Não há detalhes sobre o estado de saúde dele. Pouco antes das 9h, a corporação informou que a rodovia havia sido totalmente liberada.

Acidente entre carro e caminhão em trecho da BR 262 no ES Crédito: Instagram @batalhao04cbmes