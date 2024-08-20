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Incêndio de grandes proporções atinge área de mata em Colatina; vídeo

Vegetação foi tomada pelo fogo e assustou quem passou pelo local; um trecho da rodovia ES 080 ficou cercada pelas chamas
Mikaella Mozer

Mikaella Mozer

Publicado em 

19 ago 2024 às 21:50

Publicado em 19 de Agosto de 2024 às 21:50

Um incêndio de grandes proporções atinge uma área de mata em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, durante a noite desta segunda-feira (19). O trecho fica próximo à entrada do Córrego do Limão e ao trevo de acesso ao distrito de Novo Brasil (Governador Lindenberg). Estima-se que o incêndio tenha começado por volta das 18h e, às 19h, já tinha se espalhado por uma grande área.
A gravação que circula pelas redes sociais mostra uma cena de ''fim do mundo'' com a Rodovia ES 080, no sentido São Domingos do Norte, cercada pelas chamas. As informações foram confirmadas por uma fonte do Corpo de Bombeiros ao site A Gazeta. Para conter o fogo, equipes de São Gabriel da Palha e de Nova Venécia foram deslocadas e atuam no local.
Na manhã desta terça-feira (20), em contato com a reportagem de A Gazeta, os Bombeiros disseram que a ocorrência permanece em andamento. A princípio, as chamas não se alastraram e estão contidas na mesma região porque o frio, durante a noite, contribuiu para reduzi-las. A corporação informou que ainda não há como precisar o que causou o incêndio, e explicou que vai utilizar um drone para constatar o tamanho da área afetada. 
"Os militares trabalharam durante toda a noite, no combate e controle das chamas. Na manhã desta terça-feira (20), bombeiros continuam no local combatendo as chamas persistentes em alguns pontos isolados. Também nesta manhã, o Corpo de Bombeiros fará um mapeamento aéreo para identificar os focos remanescentes e medir a área queimada. Até o momento, não há informações sobre danos materiais ou vítimas", afirmou a corporação, em nota.
A região montanhosa, de muito morro, ajudou a propagar o fogo e também dificultou os trabalhos, segundo a fonte dos Bombeiros. Além disso, tem muitas pedras, o que atrapalha a locomoção pelo local.
Incêndio atinge área de mata no Noroeste do ES.
As chamas assustaram motoristas que passaram pela ES 080 em Colatina Crédito: Leitor | A Gazeta

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