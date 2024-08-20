Aposta de Colatina acerta dezenas da Lotofácil e fatura prêmio milionário

Uma aposta de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, ganhou sozinha o prêmio de R$ 1.587.550,70 ao acertar as 15 dezenas do concurso 3185 da Lotofácil, sorteado na noite de segunda-feira (19). A Caixa Econômica Federal confirmou que a aposta, realizada pela internet, foi a vencedora. As dezenas sorteadas foram: 1, 2, 5, 6, 7, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 24 e 25.
Outras 173 apostas acertaram 14 dezenas, com prêmio de R$ 1.924,12 cada. Para 13 acertos, 6.831 apostas ganharam R$ 30 cada.
No caso de 12 acertos, 88.772 apostas receberam R$ 12 cada. Por fim, 505.855 apostas acertaram 11 dezenas, com prêmio de R$ 6 cada.