Aposta de Colatina acerta dezenas da Lotofácil e fatura prêmio milionário

Uma aposta de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, ganhou sozinha o prêmio de R$ 1.587.550,70 ao acertar as 15 dezenas do concurso 3185 da Lotofácil, sorteado na noite de segunda-feira (19). A Caixa Econômica Federal confirmou que a aposta, realizada pela internet, foi a vencedora. As dezenas sorteadas foram: 1, 2, 5, 6, 7, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 24 e 25.