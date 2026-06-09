MPF investiga destino de dinheiro em contas de escravizados no país

A investigação foi iniciada após representação da entidade Quilombo Raça e Classe e busca promover o direito à memória e à verdade histórica. O procurador regional dos Direitos do Cidadão adjunto no Rio de Janeiro, Julio Araújo, conta que o primeiro passo foi identificar o papel da Caixa Econômica na chamada "poupança dos escravizados".







"Na época, a instituição foi autorizada a guardar recursos, e sempre houve algum tipo de denúncia de que esses valores não tinham sido repassados, ou por apropriação dos senhores (donos dos escravizados) ou por terem ficado no banco. Então, instaurei esse inquérito para descobrir o paradeiro dessas contas e dos recursos poupados", explica o procurador da República.





A instituição financeira, que, no período imperial, era chamada de Caixa Econômica da Corte, localizou em seus arquivos 158 cadernetas de poupança de pessoas escravizadas. O problema, segundo aponta Julio Araújo, é que, apesar do valor histórico do que foi identificado, há um enorme volume de documentação desorganizada. "A Caixa fez um esforço, mas ainda insuficiente e pouco dotado de técnica adequada para análise."





Um parecer técnico do historiador Thiago Alvarenga de Oliveira, com base na resposta da Caixa Econômica, pontua que o levantamento teve como foco cadernetas liquidadas e, particularmente, na província de Mato Grosso. Esse método, em sua avaliação, gera uma visão distorcida e limitada da realidade histórica.





Em 1877, segundo o Arquivo Nacional, a Caixa já mantinha agências, além de Mato Grosso, nas províncias do Espírito Santo, Bahia, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Pará, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, São Paulo, São Pedro (atual Rio Grande do Sul) e Santa Catarina.







Para Thiago, conforme descreve no parecer, o uso dos livros de contas-correntes seria essencial para compreender o verdadeiro destino desses recursos.





O historiador explica que, enquanto as cadernetas são fragmentárias e sujeitas a perdas, os livros de contas-correntes são registros contínuos e obrigatórios, que permitiriam rastrear o destino real dos valores.





Ele ainda afirma que o acervo analisado é composto majoritariamente por cadernetas saldadas (liquidadas). Isso, segundo Thiago, cria um recorte enviesado que favorece a conclusão de que os valores foram retirados, sem representar a totalidade das movimentações ou das contas que permaneceram ativas. Assim, o trabalho da Caixa foi considerado inconclusivo, e ele recomendou uma investigação mais profunda.





A historiadora Keila Grinberg, professora da Universidade de Pittsburgh (EUA), reforçou ao MPF que, para de fato avançar na pesquisa sobre a relação entre a escravidão e a Caixa Econômica, é necessário organizar, catalogar e digitalizar os livros de contas-correntes existentes no acervo da Caixa Cultural, uma vez que eles também contêm dados a respeito das contas dos escravizados. "O levantamento de cadernetas de poupança, portanto, não é suficiente para de fato concluir a discussão."