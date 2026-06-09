'Bumbum de Ozempic': novo medicamento pode reverter efeito colateral de canetas emagrecedoras

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Um novo medicamento, chamado apitegromab, pode ajudar pessoas que usam injeções para tratar a obesidade a evitar a perda indesejada de massa muscular, associada ao chamado "bumbum de Ozempic", segundo um estudo publicado na revista científica Nature Medicine.

Pesquisas realizadas nos Estados Unidos indicam que cerca de um terço da perda de peso provocada por medicamentos da classe GLP-1, como Wegovy e Mounjaro , pode ocorrer às custas da massa muscular, e não apenas da gordura corporal

No estudo, que envolveu 102 adultos — a maioria mulheres —, os participantes que receberam apitegromab juntamente com o tratamento para obesidade preservaram mais massa muscular, sem comprometer a perda de gordura, de acordo com exames de imagem corporal.

Especialistas, no entanto, afirmam que ainda são necessários estudos adicionais para confirmar a eficácia e a segurança do medicamento antes que seu uso possa ser recomendado.

'Bumbum de Ozempic'

Pessoas que usam medicamentos como Ozempic, Wegovy e Mounjaro podem apresentar uma perda acentuada de gordura, massa muscular e volume dos tecidos à medida que perdem peso.

Acredita-se que esse efeito esteja relacionado ao emagrecimento acelerado, e não diretamente aos medicamentos.

As chamadas canetas emagrecedoras para tratar a obesidade reduzem o apetite e prolongam a sensação de saciedade, fazendo com que a pessoa coma menos e perca peso.

Ao contrário da gordura, porém, a massa muscular é mais difícil de recuperar rapidamente.

Embora não seja um diagnóstico médico, alguns usuários relatam mudanças na forma do corpo, como um bumbum mais achatado ou flácido — fenômeno que ficou conhecido popularmente como "bumbum de Ozempic".

Cirurgiões plásticos nos Estados Unidos afirmam ter observado um aumento significativo na procura por consultas relacionadas a esse efeito.

Pessoas que usam medicamentos da classe GLP-1 já são orientadas a manter uma alimentação saudável e praticar exercícios físicos, incluindo treinamento de força, para ajudar a preservar a massa muscular.

Esses medicamentos não foram desenvolvidos para perda de peso de curto prazo ou com finalidade estética. Especialistas em saúde também desaconselham seu uso como uma solução rápida para alcançar o chamado "corpo do verão", embora reconheçam que muitas pessoas fazem esse uso inadequado.

O que é esse novo medicamento?

Atualmente, o apitegromab só está disponível para uso em ensaios clínicos e precisa ser administrado diretamente na veia, por meio de infusão.

A empresa responsável pelo medicamento — que também financiou o estudo — está investigando se ele poderia ser aplicado pelo próprio paciente, usando uma caneta injetora especial, semelhante às utilizadas nos medicamentos GLP-1.

O apitegromab atua bloqueando uma proteína envolvida na degradação da massa muscular e também está sendo estudado para tratar outras condições médicas que afetam os músculos, como a atrofia muscular espinhal.

No estudo sobre obesidade, que durou seis meses e utilizou o medicamento Mounjaro, os participantes que também receberam apitegromab mantiveram cerca de 1,9 kg a mais de massa muscular — ou aproximadamente 55% mais massa magra.

A massa magra representou 14,6% da perda total de peso no grupo que recebeu apitegromab, contra 30,2% no grupo placebo, que usou apenas Mounjaro.

A professora Marie Spreckley, especialista não envolvida no estudo, disse que os resultados são promissores, mas devem ser vistos como "evidência inicial encorajadora", e não como prova definitiva de benefício clínico.

Ela recomenda mais estudos, com período mais longo, para avaliar se a preservação de massa muscular realmente melhora força, bem-estar e desfechos de saúde a longo prazo.

Já o professor Brendan Gabriel, especialista em saúde e nutrição na Universidade de Aberdeen, afirmou que o tratamento pode não ser adequado para todos os usuários de GLP-1, mas pode beneficiar aqueles que apresentam perda muscular mais acelerada.

Como ganhar massa muscular

Você não precisa ir à academia para fazer um treino de força. Qualquer atividade que faça seus músculos trabalharem mais do que o habitual já conta como fortalecimento muscular.

Esse tipo de exercício aumenta a força, o tamanho, a potência e a resistência dos músculos.

A recomendação do serviço de saúde britânico (NHS) é começar aos poucos e evoluir gradualmente.

O ideal é tentar fazer dois ou mais treinos por semana, que podem incluir:

levantamento de pesos

exercícios com faixas de resistência

jardinagem pesada, como cavar e usar pá

subir escadas

caminhada em subidas

ciclismo

dança

flexões, abdominais e agachamentos

ioga

A alimentação, especialmente a ingestão adequada de proteínas, também é fundamental.

Pesquisas indicam que consumir entre 20 e 40 gramas de proteína por refeição ajuda a manter ou aumentar a massa muscular.

Como referência, recomenda-se preencher cerca de um quarto do prato com alimentos ricos em proteína, como carne, peixe, feijão, lentilha ou grão-de-bico, em todas as refeições.