Carro roubado em trevo é encontrado abandonado em Cachoeiro de Itapemirim

Um SUV Toyota Hilux SW4 de cor preta foi recuperado nesta segunda-feira (19), na região do Parque Natural Pedra do Itabira, zona rural de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo.

Segundo a Guarda Municipal, populares informaram a corporação de que havia um veículo abandonado na zona rural de Cachoeiro.

Com as informações, os agentes se deslocaram ao local onde constataram que se tratava de um veículo que havia sido roubado na última quarta-feira (14), no km 420, no Trevo de Kennedy (rodovia que liga Presidente Kennedy a Cachoeiro de Itapemirim). Na ocasião, dois suspeitos abordagem o proprietário do veículo e roubaram o automóvel. Ninguém foi preso na ação.