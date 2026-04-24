Adolescentes são resgatadas após serem obrigadas a vender drogas em Guriri

Duas adolescentes de 15 anos de Guarapari, na região Metropolitana da Grande Vitória, foram resgatadas após serem mantidas sob ameaça em uma casa na estrada das Meleiras em Guriri, litoral de São Mateus, no Norte do Espírito Santo, onde eram obrigadas a embalar e vender drogas. A ação aconteceu após denúncias de que jovens estariam sendo explorados no local.





Na residência, as menores foram encontradas com um homem e uma mulher. À polícia, elas relataram que foram atraídas com promessas de ganhar dinheiro, mas, ao chegarem à cidade, foram informadas de que teriam que pagar a corrida de táxi usada no deslocamento. Como não tinham dinheiro, foram obrigadas a trabalhar sem receber para quitar o valor. Com medo e por não conhecerem a região, permaneceram no local, onde eram ameaçadas constantemente.





Durante a ação, foram apreendidas também 170 pedras de crack, uma balança de precisão, quatro celulares e três pacotes de embalagens vazias. Segundo a polícia, o local era utilizado como ponte de tráfico de drogas e os suspeitos tinham envolvimento com o grupo criminoso Comando Vermelho.





A Polícia Civil informou que o suspeito e a suspeita, ambos de 18 anos, foram conduzidos à Delegacia Regional de São Mateus, autuados em flagrante por tráfico de drogas majorado e foram encaminhados ao Centro de Detenção Provisória (CDP). As duas adolescentes assinaram um Boletim de Ocorrência Circunstanciado por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas. Após compromisso firmado por responsável legal para comparecimento ao Ministério Público, foram reintegradas às famílias.