Capixaba supera adversidades em Interlagos e mantém sequência de pontuação na Fórmula Delta

No domingo (7), após a troca do câmbio, o piloto do carro número 4 demonstrava um ritmo mais competitivo e buscava avançar no pelotão quando foi envolvido em um acidente que danificou seriamente a asa dianteira. Mesmo com o carro avariado, permaneceu na disputa até o final. Para dificultar ainda mais a situação, o novo câmbio também apresentou falhas durante a prova. Superando os obstáculos, Henrique cruzou a linha de chegada em oitavo lugar na classificação geral e repetiu a quarta posição na categoria PRO.



