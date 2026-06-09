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Automobilismo

Capixaba supera adversidades em Interlagos e mantém sequência de pontuação na Fórmula Delta

Fim de semana de Henrique Krüger foi marcado por contratempos desde os treinos livres

Publicado em 09 de Junho de 2026 às 18:46

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 jun 2026 às 18:46
Henrique Krüger
Edmar Salguero e Thabita Viana

O capixaba Henrique Krüger demonstrou poder de reação e garantiu pontos importantes na terceira etapa da temporada 2026 da Fórmula Delta, disputada neste fim de semana no Autódromo José Carlos Pace, em Interlagos (SP). Mesmo enfrentando problemas mecânicos, o piloto manteve a regularidade e terminou as duas corridas entre os principais competidores da categoria PRO.


Terceiro colocado na classificação da categoria PRO e sétimo na tabela geral antes da etapa, Krüger chegou a São Paulo determinado a seguir na disputa pelas primeiras posições do campeonato. No entanto, o fim de semana foi marcado por contratempos desde os treinos livres.


Na primeira sessão, o piloto enfrentou problemas no câmbio. Já no segundo treino, uma pane elétrica limitou sua participação a apenas três voltas na pista, comprometendo os ajustes do carro para a sequência da programação. Ainda assim, Henrique conseguiu registrar o décimo melhor tempo na tomada classificatória.


A Corrida 1, disputada no sábado (6), exigiu persistência do capixaba. Com o retorno dos problemas no câmbio, Krüger recebeu a bandeira quadriculada na 10ª colocação geral e garantiu o quarto lugar entre os pilotos da categoria PRO, somando pontos importantes para o campeonato.


No domingo (7), após a troca do câmbio, o piloto do carro número 4 demonstrava um ritmo mais competitivo e buscava avançar no pelotão quando foi envolvido em um acidente que danificou seriamente a asa dianteira. Mesmo com o carro avariado, permaneceu na disputa até o final. Para dificultar ainda mais a situação, o novo câmbio também apresentou falhas durante a prova. Superando os obstáculos, Henrique cruzou a linha de chegada em oitavo lugar na classificação geral e repetiu a quarta posição na categoria PRO.


“Foi uma etapa bem difícil pra gente. Não tive um câmbio ideal no carro durante todo o fim de semana e isso acabou dificultando bastante as corridas. Fazer a segunda prova com asa quebrada e câmbio ruim foi complicado. Mesmo assim, segui lutando até o final e consegui trazer pontos importantes. Agora é continuar trabalhando e voltar mais forte na próxima etapa”, destacou Henrique Krüger.


A Fórmula Delta terá uma pausa durante o mês de julho e retorna às pistas no dia 2 de agosto, novamente em Interlagos, para a disputa da quarta etapa da temporada. Com os pontos conquistados neste fim de semana, Henrique segue firme na briga pelas primeiras posições do campeonato e focado em manter sua evolução ao longo do ano.


Calendário da F-Delta 2026:


1ª etapa - 19 de abril - Interlagos

Henrique Krüger: Categoría PRO 2º e 4º

2ª etapa - 17 de maio - Interlagos

Henrique Krüger: Categoría PRO DNF e 2º

3ª etapa - 7 de junho - Interlagos

Henrique Krüger: Categoría PRO 4º e 4º

4ª etapa - 2 de agosto - Interlagos

5ª etapa - 20 de setembro - Goiânia

6ª etapa - 18 de outubro - Cascavel

7ª etapa - 22 de novembro - Chapecó

Super Final - 20 de dezembro - Interlagos

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