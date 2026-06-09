Capixabas lançam figurinhas com mascotes para países da Copa do Mundo de 2026

O objetivo do projeto é aproveitar a lista de países para trazer um conteúdo leve e educativo multidisciplinar.





“É importante falar que os mascotes são totalmente não oficiais, com a única ligação com o evento sendo a lista de países. Nem sempre a inspiração dos mascotes vem do futebol, inclusive, também trouxemos alguns aspectos históricos, culturais e naturais. Junto com eles, vem uma breve explicação de cada desenho”, explica Vogas.



