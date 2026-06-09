Capixabas lançam figurinhas com mascotes para países da Copa do Mundo de 2026

Idealizado como álbum de figurinhas com mascotes personalizados para levar conhecimento e diversão às crianças, tendo sido inclusive adotado como material paradidático em escolas em 2022 e 2023, o projeto de autoria do publicitário Gabriel Vogas e dos ilustradores Thiago Egg e Nane Chan apresenta uma nova edição exclusivamente digital para 2026.
Serão 48 figurinhas, uma por país participante do evento mundial, que são criações próprias dos artistas, para motivar a aprendizagem de forma lúdica. Há textos explicativos sobre a origem de cada mascote e levanta temas de diversas áreas do conhecimento, como símbolos nacionais, história, geografia, cultura e ciência.
Gabriel e Thiago já haviam feito uma versão do álbum em 2018 de maneira independente em Vitória e, na ocasião, chamaram a atenção pelo conteúdo da produção. Em 2022, o projeto foi adotado por uma escola em Vila Velha. Eles também são autores do livro “Golo”, que foi adotado por escolas da Grande Vitória. E em 2023, ano da edição feminina do evento, a designer Nane Chan entrou no projeto, dando vida às figurinhas em álbum adotado por colégio de Vitória.
O objetivo do projeto é aproveitar a lista de países para trazer um conteúdo leve e educativo multidisciplinar.
“É importante falar que os mascotes são totalmente não oficiais, com a única ligação com o evento sendo a lista de países. Nem sempre a inspiração dos mascotes vem do futebol, inclusive, também trouxemos alguns aspectos históricos, culturais e naturais. Junto com eles, vem uma breve explicação de cada desenho”, explica Vogas.
As figurinhas digitais já estão disponíveis. Lançada em 1º de junho no blog Cultura FC, a primeira figurinha foi a do México (time A1 do sorteio da competição). E a divulgação segue com uma figurinha revelada por dia na sequência do sorteio dos grupos, com a última sendo a do Panamá (time L4), dia 18 de julho, véspera da grande final.