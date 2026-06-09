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Copa do Mundo

Capixabas lançam figurinhas com mascotes para países da Copa do Mundo de 2026

Projeto Mascote do Dia fez sucesso em edições anteriores da Copa

Publicado em 09 de Junho de 2026 às 19:02

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 jun 2026 às 19:02
Mascote do dia
Divulgação / Mascote do dia

Idealizado como álbum de figurinhas com mascotes personalizados para levar conhecimento e diversão às crianças, tendo sido inclusive adotado como material paradidático em escolas em 2022 e 2023, o projeto de autoria do publicitário Gabriel Vogas e dos ilustradores Thiago Egg e Nane Chan apresenta uma nova edição exclusivamente digital para 2026.


Serão 48 figurinhas, uma por país participante do evento mundial, que são criações próprias dos artistas, para motivar a aprendizagem de forma lúdica. Há textos explicativos sobre a origem de cada mascote e levanta temas de diversas áreas do conhecimento, como símbolos nacionais, história, geografia, cultura e ciência.


Gabriel e Thiago já haviam feito uma versão do álbum em 2018 de maneira independente em Vitória e, na ocasião, chamaram a atenção pelo conteúdo da produção. Em 2022, o projeto foi adotado por uma escola em Vila Velha.  Eles também são autores do livro “Golo”, que foi adotado por escolas da Grande Vitória. E em 2023, ano da edição feminina do evento, a designer Nane Chan entrou no projeto, dando vida às figurinhas em álbum adotado por colégio de Vitória.


O objetivo do projeto é aproveitar a lista de países para trazer um conteúdo leve e educativo multidisciplinar. 


“É importante falar que os mascotes são totalmente não oficiais, com a única ligação com o evento sendo a lista de países. Nem sempre a inspiração dos mascotes vem do futebol, inclusive, também trouxemos alguns aspectos históricos, culturais e naturais. Junto com eles, vem uma breve explicação de cada desenho”, explica Vogas.


As figurinhas digitais já estão disponíveis. Lançada em 1º de junho no blog Cultura FC, a primeira figurinha foi a do México (time A1 do sorteio da competição). E a divulgação segue com uma figurinha revelada por dia na sequência do sorteio dos grupos, com a última sendo a do Panamá (time L4), dia 18 de julho, véspera da grande final.  

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