Uefa suspende Prestianni por seis jogos por 'conduta discriminatória' contra Vini Jr

A Uefa informou nesta sexta-feira (24) que suspendeu o atacante do Benfica, Gianluca Prestianni, por seis jogos, por causa de "conduta discriminatória" contra o brasileiro Vinicius Junior, do Real Madrid, durante duelo pela Champions League em fevereiro. Dos seis jogos de suspensão, três deles ficarão em suspenso por um período probatório de dois anos. O jogador já cumpriu uma das partidas, restando mais duas, que serão cumpridas em jogos da Uefa ou da seleção da Argentina.





A partida, válida pelo jogo de ida do playoff da Champions, no Estádio da Luz, em Lisboa, chegou a ser interrompida por alguns minutos após o brasileiro relatar ter sido alvo de insultos racistas do argentino Prestianni. Segundo Vinicius Junior, o adversário o chamou de "macaco". Companheiro de equipe do brasileiro, Kylian Mbappé confirmou também ter ouvido as ofensas.





No comunicado desta sexta-feira, a Uefa diz que a punição decorreu de suposta "linguagem homofóbica" utilizada pelo argentino no embate. Diretor executivo do Observatório da Discriminação Racial no Futebol, Marcelo Carvalho criticou a decisão tomada pela Uefa. Ele afirmou que, ao mesmo tempo em que a entidade europeia diz que luta contra e que estimula que os jogadores denunciem casos de racismo durante as partidas, ela parece não dar o devido valor para a palavra da vítima.





"O Prestianni disse que falou palavras homofóbicas e o que o Vinicius Junior falou não foi levado em consideração. A palavra da vítima ficou como algo menor do que a do agressor. Será que realmente queremos enquanto sociedade, enquanto organismos que regulamentam o futebol, que os jogadores denunciem, se posicionem? Se queremos, é preciso valorizar mais a palavra da vítima", disse Carvalho.