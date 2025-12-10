Bandidos armados invadem joalheria em Aracruz e causam prejuízo de R$ 630 mil
Dois homens armados invadiram uma joalheria no Centro de Aracruz, na região Norte do Espírito Santo, na manhã desta quarta-feira (10), renderam funcionários, clientes e fugiram com uma grande quantidade de joias.
Em entrevista à repórter Viviane Maciel, da TV Gazeta, o delegado da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Aracruz, Ricardo Barbosa, disse que o crime durou apenas dois minutos. Segundo ele, o comerciante tentou perseguir os suspeitos, que durante a fuga deixaram cair um pacote com parte dos itens roubados.
O prejuízo informado pelo proprietário à polícia chega a R$ 630 mil. Até o momento, ninguém foi preso. A Polícia Civil segue investigando o caso para identificar e localizar os autores do crime. Informações que possam ajudar nas investigações podem ser repassadas através do disque-denúncia 181.