Tiros atingem imóveis durante fuga de bandidos em Colina de Laranjeiras

A ocorrência começou por volta das 18h, no bairro Oceania, quando o trabalhador foi abordado por quatro homens armados que fingiram ser passageiros. Sob ameaças de morte, o motorista foi forçado a dirigir pela cidade enquanto os suspeitos abordavam pessoas para roubar bicicletas elétricas.





Em Jardim Limoeiro, o grupo abordou um jovem de 28 anos. "Eles já apontaram a arma pelo vidro traseiro, anunciaram o assalto e pediram a chave da bike elétrica. Eu tentei tirar pelo menos a minha carteira, mas um deles montou na bicicleta e o carro saiu na contramão", relatou a vítima, em entrevista à TV Gazeta. Por segurança, ela não será identificada.





Logo depois, três criminosos continuaram no carro e tentaram assaltar outras pessoas, até que chegaram a três adolescentes. Eles conseguiram fugir e buscar ajuda junto a uma equipe da Guarda Municipal na rotatória da Avenida Mestre Álvaro. Os jovens informaram as características do veículo, um Toyota Yaris branco.