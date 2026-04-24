Tiros atingem imóveis durante fuga de bandidos em Colina de Laranjeiras

Disparos atingiram várias casas no bairro Colina de Laranjeiras, na Serra, durante a fuga de criminosos que haviam sequestrado um motorista de aplicativo e realizado uma série de assaltos na noite de quinta-feira (23). A perseguição terminou com um suspeito morto e outros dois foragidos.
Em uma das residências, a bala atravessou o portão, perfurou a porta e parou na parede da sala. A aposentada Marlene Moreira contou (veja o relato no vídeo acima) que só percebeu onde o projétil havia parado depois que um agente entrou no imóvel para procurar. “Meu marido, quando está em casa, vê futebol na sala, e ele não estava. Caso estivesse, poderia ter acertado alguém”, disse. Apesar do susto, nenhum morador se feriu.
Como tudo começou
A ocorrência começou por volta das 18h, no bairro Oceania, quando o trabalhador foi abordado por quatro homens armados que fingiram ser passageiros. Sob ameaças de morte, o motorista foi forçado a dirigir pela cidade enquanto os suspeitos abordavam pessoas para roubar bicicletas elétricas.
Em Jardim Limoeiro, o grupo abordou um jovem de 28 anos. "Eles já apontaram a arma pelo vidro traseiro, anunciaram o assalto e pediram a chave da bike elétrica. Eu tentei tirar pelo menos a minha carteira, mas um deles montou na bicicleta e o carro saiu na contramão", relatou a vítima, em entrevista à TV Gazeta. Por segurança, ela não será identificada.
Logo depois, três criminosos continuaram no carro e tentaram assaltar outras pessoas, até que chegaram a três adolescentes. Eles conseguiram fugir e buscar ajuda junto a uma equipe da Guarda Municipal na rotatória da Avenida Mestre Álvaro. Os jovens informaram as características do veículo, um Toyota Yaris branco.
Após isso, o carro passou pelo local, momento em que a perseguição começou. Durante a fuga, segundo a Guarda, os criminosos chegaram a atirar.
O grupo entrou com o carro na Rua Monte Pascoal, em Colina de Laranjeiras, que não tem saída, e abandonou o veículo, deixando o motorista no local. Dois suspeitos fugiram armados para a Avenida Braúna, enquanto o terceiro correu em direção aos agentes com uma das mãos na cintura, como se fosse sacar uma arma. Diante da ameaça, os guardas atiraram (veja no vídeo acima).
Segundo testemunhas, os tiros pegaram em algumas casas.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) foi acionado, mas o suspeito baleado não resistiu e morreu no local. Durante a ocorrência, um morador informou aos agentes que uma arma havia sido arremessada sobre o telhado de sua casa; o armamento foi recolhido.
"Revolta é a palavra"
O motorista trabalhava em outro emprego e decidiu investir em corridas de aplicativo há dois meses. Ele não sabe se vai continuar. "Revolta é a palavra. A gente sai para trabalhar honestamente, tem família. Desde o ocorrido, ainda não pude voltar para casa", desabafou a vítima.
O jovem que teve a bicicleta elétrica roubada ainda estava pagando o veículo, comprado três meses atrás. "É um bem que a gente luta para poder conquistar. Era um facilitador na minha vida, para eu sair um pouco do trânsito", declarou.