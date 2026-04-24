Motorista de app é sequestrado na Serra e suspeito morre após perseguição

Um motorista de aplicativo foi sequestrado, ameaçado e obrigado a circular com criminosos pela Serra, na noite da última quinta-feira (23), enquanto o grupo cometia assaltos com foco em bicicletas elétricas. A ação terminou após uma perseguição da Guarda Municipal. Os suspeitos abandonaram o veículo e um deles foi baleado e morreu, enquanto outros dois conseguiram fugir.
O caso começou por volta das 18h, no bairro Oceania, quando o trabalhador foi abordado por quatro homens armados que fingiram ser passageiros. Sob ameaças de morte, o motorista foi forçado a dirigir pela cidade enquanto os suspeitos abordavam pessoas para roubar bicicletas elétricas.
Em Jardim Limoeiro, o grupo abordou um jovem de 28 anos. "Eles já apontaram a arma pelo vidro traseiro, anunciaram o assalto e pediram a chave da bike elétrica. Eu tentei tirar pelo menos a minha carteira, mas um deles montou na bicicleta e o carro saiu na contramão", relatou a vítima, em entrevista à TV Gazeta. Por segurança ela não será identificada.
Logo depois, três criminosos continuaram no carro e tentaram assaltar outras pessoas, até que chegaram a três adolescentes. Eles conseguiram fugir e buscar ajuda junto a uma equipe da Guarda Municipal na rotatória da Avenida Mestre Álvaro. Os jovens informaram as características do veículo, um Toyota Yaris branco.
Logo depois, o carro passou pelo local, momento em que a perseguição começou. Durante a fuga, segundo a Guarda, os criminosos chegaram a atirar.
O grupo entrou com o carro na Rua Monte Pascoal, em Colina de Laranjeiras, que não tem saída, e abandonou o veículo, deixando o motorista no local. Dois suspeitos fugiram armados para a Avenida Braúna, enquanto o terceiro correu em direção aos agentes com uma das mãos na cintura, como se fosse sacar uma arma. Diante da ameaça, os guardas atiraram (veja no vídeo acima).
Segundo testemunhas, os tiros pegaram em algumas casas.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) foi acionado, mas o suspeito baleado não resistiu e morreu no local. Durante a ocorrência, um morador informou aos agentes que uma arma havia sido arremessada sobre o telhado de sua casa; o armamento foi recolhido.
De acordo com a Polícia Civil, o caso foi registrado como morte por intervenção legal de agente do Estado e será investigado pelo Serviço de Investigações Especiais (SIE) do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP).
"Revolta é a palavra"
O motorista trabalhava em outro emprego e decidiu investir em corridas de aplicativo há dois meses. Ele não sabe se vai continuar. "Revolta é a palavra. A gente sai para trabalhar honestamente, tem família. Desde o ocorrido ainda não pude voltar para casa", desabafou a vítima.
O jovem que teve a bicicleta elétrica roubada ainda estava pagando o veículo, comprado três meses atrás. "É um bem que a gente luta para poder conquistar. Era um facilitador na minha vida, para eu sair um pouco do trânsito", declarou.