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Fuga e tiros

Chefe do tráfico de morro em Vitória é baleado após perseguição que cruzou a 3ª Ponte

Homem de 31 anos teria atirado contra policiais durante fuga que terminou em Vila Velha; armas, munições e dinheiro foram apreendidos

Publicado em 24 de Abril de 2026 às 09:17

Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

24 abr 2026 às 09:17
Material apreendido com suspeito após perseguição que começou na Terceira Ponte
Material apreendido com suspeito após perseguição que começou na Terceira Ponte Divulgação | Polícia Militar

Um homem de 30 anos, identificado como Tiago de Jesus Souza, apontado como chefe do tráfico de drogas do Morro da Engenharia, na região de Itararé, em Vitória, foi baleado após uma perseguição e confronto com a Polícia Militar na noite da última quinta-feira (23). A ação teve início na Terceira Ponte e terminou no bairro Ilha dos Ayres, em Vila Velha. 


O soldado Fernandes, da Polícia Militar, explicou ao repórter André Afonso, da TV Gazeta, que os militares receberam um pedido de apoio da Polícia Civil para abordar um veículo  Jeep Renegade branco  que trafegava na Terceira Ponte, onde estaria Tiago.


“Dividimos as equipes, fizemos buscas e montamos um cerco na Terceira Ponte. O veículo foi avistado, mas não obedeceu à ordem de parada e fugiu, momento em que começou o acompanhamento. Próximo ao meio da ponte, tentamos pará-lo novamente. Ele atiroucontra a guarnição e continuou fugindo em direção a Vila Velha”, relatou o soldado. 


Na descida da Terceira Ponte, na altura da Praia da Costa, o suspeito colidiu com um carro de aplicativo, mas seguiu em fuga no sentido Divino Espírito Santo. Já nas proximidades do bairro Ilha dos Ayres, ele tentou fazer uma curva, mas não conseguiu devido aos danos no veículo. Em seguida, desceu do automóvel armado e apontou para os policiais, que reagiram. 

Durante a fuga, suspeito bateu o carro em outro veículo, na descida da Terceira Ponte, danificando o automóvel
Durante a fuga, suspeito bateu o carro em outro veículo, na descida da Terceira Ponte, danificando o automóvel Reprodução

Tiago foi atingido no braço, na mão e na perna, sendo socorrido e encaminhado ao Hospital Estadual Antônio Bezerra de Faria. Com ele, foram apreendidas duas pistolas, 89 munições e R$ 205. 


“Ele tem passagens criminais e era o dono do Morro da Engenharia, responsável por colocar todas as drogas (no local) e fornecer armamentos para ataques”, acrescentou Fernandes. 


Em nota, a Polícia Civil informou que Tiago foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio contra agente de segurança pública no exercício da função, por  resistir à ação policial e por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Ele será encaminhado para o Centro de Triagem, localizado no Complexo Penitenciário Rodrigo Figueiredo da Rosa, assim que receber alta médica.

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