Chefe do tráfico de morro em Vitória é baleado após perseguição que cruzou a 3ª Ponte

Um homem de 30 anos, identificado como Tiago de Jesus Souza, apontado como chefe do tráfico de drogas do Morro da Engenharia, na região de Itararé, em Vitória, foi baleado após uma perseguição e confronto com a Polícia Militar na noite da última quinta-feira (23). A ação teve início na Terceira Ponte e terminou no bairro Ilha dos Ayres, em Vila Velha.





O soldado Fernandes, da Polícia Militar, explicou ao repórter André Afonso, da TV Gazeta, que os militares receberam um pedido de apoio da Polícia Civil para abordar um veículo — Jeep Renegade branco — que trafegava na Terceira Ponte, onde estaria Tiago.





“Dividimos as equipes, fizemos buscas e montamos um cerco na Terceira Ponte. O veículo foi avistado, mas não obedeceu à ordem de parada e fugiu, momento em que começou o acompanhamento. Próximo ao meio da ponte, tentamos pará-lo novamente. Ele atiroucontra a guarnição e continuou fugindo em direção a Vila Velha”, relatou o soldado.





Na descida da Terceira Ponte, na altura da Praia da Costa, o suspeito colidiu com um carro de aplicativo, mas seguiu em fuga no sentido Divino Espírito Santo. Já nas proximidades do bairro Ilha dos Ayres, ele tentou fazer uma curva, mas não conseguiu devido aos danos no veículo. Em seguida, desceu do automóvel armado e apontou para os policiais, que reagiram.