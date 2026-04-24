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Acidente na Leste-Oeste

Polícia divulga vídeo de racha e pede prisão de namorado de universitária morta no ES

Sara Gimenes Torres morreu após carro em que estava capotar na Rodovia Leste-Oeste, em Cariacica, na madrugada de quarta-feira

Publicado em 24 de Abril de 2026 às 07:40

Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

24 abr 2026 às 07:40

A Polícia Civil pediu a prisão preventiva do namorado da estudante de Farmácia Sara Gimenes Torres, de 22 anos, que morreu em um acidente na Rodovia Leste-Oeste, no bairro Castelo Branco, em Cariacica, na madrugada de quarta-feira (22). Após o ocorrido, o rapaz, identificado como Ramon Mapeli, fugiu do local.


Além disso, a corporação divulgou imagens de videomonitoramento (veja acima) que mostram três veículos participando, segundo a polícia, de uma corrida ilegal, conhecida como “racha”, na via. No vídeo, aparecem inicialmente dois carros pretos em alta velocidade, seguidos por um veículo branco, onde estavam a universitária, o namorado e uma amiga.


Segundo a Polícia Civil, as investigações e diligências conduzidas pela Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito (DDT) seguem em andamento. Ainda na quinta-feira, após identificar e qualificar o suspeito, a autoridade policial representou pela prisão preventiva. O pedido foi encaminhado ao Poder Judiciário.


“As investigações seguem em andamento para a identificação dos demais envolvidos, sendo que informações que possam contribuir com a elucidação dos fatos podem ser repassadas, de forma anônima, por meio do Disque-Denúncia 181”, informou a corporação. 

Ramon Mapelli
Ramon Mapelli Redes Sociais

Entenda o caso

Sara Gimenes Torres estava em um carro que capotou na Rodovia Leste-Oeste e caiu em uma valeta central de drenagem. A jovem ficou presa às ferragens e chegou a ser levada ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória, mas não resistiu. 


Uma amiga de Sara, que estava no banco de trás do veículo, contou à Polícia Militar que o namorado da vítima dirigia o automóvel, enquanto a vítima encontrava-se ao lado, no assento do carona. A amiga teve ferimentos leves; já o namorado de Sara fugiu do local, segundo a corporação. 


A amiga permaneceu na ocorrência e disse não lembrar com exatidão da dinâmica. Apenas se recordava de um veículo BMW passando em alta velocidade próximo a eles e depois viu a amiga ferida. Aos agentes, ela contou ter conhecido o motorista no dia do acidente, por isso não lembrava o nome dele. 


Segundo a PM, a mulher que estava no banco de trás exalava odor etílico, mas, ao ser questionada se viu o condutor do automóvel ingerir bebida alcoólica, ela desconversou. Dentro do carro, a equipe encontrou duas garrafas de bebida destilada alcoólica vazias.

De Muniz Freire

Sara Gimenes, de 22 anos, morreu após o carro onde ela estava capotar na Rodovia Leste Oeste
Sara Gimenes, de 22 anos, morreu após o carro onde ela estava capotar na Rodovia Leste Oeste Reprodução | Instagram

Sara era natural de Muniz Freire, no Sul do Espírito Santo, mas morava havia alguns anos em Vila Velha. A jovem dividia o tempo entre o curso de Farmácia e o trabalho como consultora em uma empresa de proteção veicular.


Fernando Gimenes, tio da vítima, falou com orgulho sobre como a sobrinha era batalhadora. Mesmo vindo de família humilde, buscava uma vida melhor, já tendo morado em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul capixaba, e no Estado do Rio de Janeiro, com o objetivo de crescimento pessoal. 


“Sempre a acompanhamos, seja pelo telefone, mensagem ou Instagram. Víamos a evolução dela e ligávamos para parabenizar os feitos. A família estava muito feliz porque somos humildes, mas ela correu atrás, assim como eu fiz no passado. Ela ia atrás de estudar, conseguir um emprego e tentar ser alguém na vida”, contou o tio. 


O corpo de Sara foi sepultado na quinta-feira (23), no distrito de Itaici.

Namorado pediu perdão

O namorado da universitária,Sara Gimenes Torres, entrou em contato com a família da vítima para pedir perdão e afirmou que ainda pretende se apresentar à polícia. 


Em entrevista ao produtor da TV Gazeta, Breno Alexandre, o tio da jovem, Fernando Gimenes, contou que o rapaz solicitou autorização para comparecer ao velório, pedido que foi recusado pelos familiares.


Segundo o tio da vítima, o namorado de Sara entrou em contato com a família por meio de uma chamada de vídeo e se mostrou bastante abalado. “Ele pediu perdão, desesperado, chorando. Falou mais de uma vez que era apaixonado pela Sara, que ela era a paixão da vida dele”, relatou.


Ainda de acordo com o familiar, o rapaz questionou o que poderia fazer diante da situação, mas foi informado de que nada mudaria o ocorrido.

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