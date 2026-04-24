Polícia divulga vídeo de racha e pede prisão de namorado de universitária morta no ES

A Polícia Civil pediu a prisão preventiva do namorado da estudante de Farmácia Sara Gimenes Torres, de 22 anos, que morreu em um acidente na Rodovia Leste-Oeste, no bairro Castelo Branco, em Cariacica, na madrugada de quarta-feira (22). Após o ocorrido, o rapaz, identificado como Ramon Mapeli, fugiu do local.





Além disso, a corporação divulgou imagens de videomonitoramento (veja acima) que mostram três veículos participando, segundo a polícia, de uma corrida ilegal, conhecida como “racha”, na via. No vídeo, aparecem inicialmente dois carros pretos em alta velocidade, seguidos por um veículo branco, onde estavam a universitária, o namorado e uma amiga.





Segundo a Polícia Civil, as investigações e diligências conduzidas pela Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito (DDT) seguem em andamento. Ainda na quinta-feira, após identificar e qualificar o suspeito, a autoridade policial representou pela prisão preventiva. O pedido foi encaminhado ao Poder Judiciário.





“As investigações seguem em andamento para a identificação dos demais envolvidos, sendo que informações que possam contribuir com a elucidação dos fatos podem ser repassadas, de forma anônima, por meio do Disque-Denúncia 181”, informou a corporação.