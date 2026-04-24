Polícia divulga vídeo de racha e pede prisão de namorado de universitária morta no ES

A Polícia Civil pediu a prisão preventiva do namorado da estudante de Farmácia Sara Gimenes Torres, de 22 anos, que morreu em um acidente na Rodovia Leste-Oeste, no bairro Castelo Branco, em Cariacica, na madrugada de quarta-feira (22). Após o ocorrido, o rapaz, identificado como Ramon Mapeli, fugiu do local.
Além disso, a corporação divulgou imagens de videomonitoramento (veja acima) que mostram três veículos participando, segundo a polícia, de uma corrida ilegal, conhecida como “racha”, na via. No vídeo, aparecem inicialmente dois carros pretos em alta velocidade, seguidos por um veículo branco, onde estavam a universitária, o namorado e uma amiga.
Segundo a Polícia Civil, as investigações e diligências conduzidas pela Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito (DDT) seguem em andamento. Ainda na quinta-feira, após identificar e qualificar o suspeito, a autoridade policial representou pela prisão preventiva. O pedido foi encaminhado ao Poder Judiciário.
“As investigações seguem em andamento para a identificação dos demais envolvidos, sendo que informações que possam contribuir com a elucidação dos fatos podem ser repassadas, de forma anônima, por meio do Disque-Denúncia 181”, informou a corporação.
Entenda o caso
Sara Gimenes Torres estava em um carro que capotou na Rodovia Leste-Oeste e caiu em uma valeta central de drenagem. A jovem ficou presa às ferragens e chegou a ser levada ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória, mas não resistiu.
Uma amiga de Sara, que estava no banco de trás do veículo, contou à Polícia Militar que o namorado da vítima dirigia o automóvel, enquanto a vítima encontrava-se ao lado, no assento do carona. A amiga teve ferimentos leves; já o namorado de Sara fugiu do local, segundo a corporação.
A amiga permaneceu na ocorrência e disse não lembrar com exatidão da dinâmica. Apenas se recordava de um veículo BMW passando em alta velocidade próximo a eles e depois viu a amiga ferida. Aos agentes, ela contou ter conhecido o motorista no dia do acidente, por isso não lembrava o nome dele.
Segundo a PM, a mulher que estava no banco de trás exalava odor etílico, mas, ao ser questionada se viu o condutor do automóvel ingerir bebida alcoólica, ela desconversou. Dentro do carro, a equipe encontrou duas garrafas de bebida destilada alcoólica vazias.
De Muniz Freire
Sara era natural de Muniz Freire, no Sul do Espírito Santo, mas morava havia alguns anos em Vila Velha. A jovem dividia o tempo entre o curso de Farmácia e o trabalho como consultora em uma empresa de proteção veicular.
Fernando Gimenes, tio da vítima, falou com orgulho sobre como a sobrinha era batalhadora. Mesmo vindo de família humilde, buscava uma vida melhor, já tendo morado em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul capixaba, e no Estado do Rio de Janeiro, com o objetivo de crescimento pessoal.
“Sempre a acompanhamos, seja pelo telefone, mensagem ou Instagram. Víamos a evolução dela e ligávamos para parabenizar os feitos. A família estava muito feliz porque somos humildes, mas ela correu atrás, assim como eu fiz no passado. Ela ia atrás de estudar, conseguir um emprego e tentar ser alguém na vida”, contou o tio.
O corpo de Sara foi sepultado na quinta-feira (23), no distrito de Itaici.
Namorado pediu perdão
O namorado da universitária,Sara Gimenes Torres, entrou em contato com a família da vítima para pedir perdão e afirmou que ainda pretende se apresentar à polícia.
Em entrevista ao produtor da TV Gazeta, Breno Alexandre, o tio da jovem, Fernando Gimenes, contou que o rapaz solicitou autorização para comparecer ao velório, pedido que foi recusado pelos familiares.
Segundo o tio da vítima, o namorado de Sara entrou em contato com a família por meio de uma chamada de vídeo e se mostrou bastante abalado. “Ele pediu perdão, desesperado, chorando. Falou mais de uma vez que era apaixonado pela Sara, que ela era a paixão da vida dele”, relatou.
Ainda de acordo com o familiar, o rapaz questionou o que poderia fazer diante da situação, mas foi informado de que nada mudaria o ocorrido.