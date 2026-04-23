Namorado que fugiu de acidente em Cariacica pede para ir a velório de universitária

O namorado da universitária Sara Gimenes, morta em um acidente na Rodovia Leste-Oeste, em Cariacica, pediu ao pai da jovem para ir ao velório. Ele, identificado como Ramon Mapeli, dirigia o carro que capotou e matou a estudante de Farmácia. Segundo a Polícia Militar, ele fugiu do local antes da chegada da corporação.





O tio da vítima, Fernando Gimenes, contou ao produtor Breno Alexandre, da TV Gazeta, que o companheiro da sobrinha fez o pedido durante uma vídeochamada.





“Ele falou ser apaixonado pela Sara e, apesar do pouco tempo juntos, ela era a paixão da vida dele. Ele perguntou o que podia fazer e se poderia vir se despedir da Sara, aqui na minha cidade (Muniz Freire). Aí, meu cunhado falou que não tinha nada a fazer, pois ele foi imprudente e jamais iria pagar, pois não iria trazer a filha dele de volta”, contou Fernando.

Durante a ligação, o motorista disse estar arrependido, além de já estar se programando para se apresentar à delegacia. Segundo o condutor do veículo, a aparição da unidade policial só não aconteceu ainda pois aguarda orientação do advogado.





Para a família de Sara, a explicação dele não é coerente. “Ser humano nenhum no mundo, por qualquer dívida que ele tenha com a sociedade, sairia do local, deixando a pessoa que ele ama assim”, disse Fernando.