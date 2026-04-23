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Ligou para a família

Namorado que fugiu de acidente em Cariacica pede para ir a velório de universitária

O homem, que não teve a identidade revelada, fez uma ligação para o pai de Sara Gimenes, chorou e pediu para se despedir dela; ele dirigia o veículo que capotou durante um "pega", vitimando a jovem

Publicado em 23 de Abril de 2026 às 14:34

Mikaella Mozer

Mikaella Mozer

Publicado em 

23 abr 2026 às 14:34
Sara Gimenes, de 22 anos, morreu após o carro em que estava capotar na Rodovia Leste-Oeste, em Cariacica
Sara Gimenes, de 22 anos, morreu após o carro em que estava capotar na Rodovia Leste-Oeste, em Cariacica Reprodução | Rede Social

O namorado da universitária Sara Gimenes, morta em um acidente na Rodovia Leste-Oeste, em Cariacica, pediu ao pai da jovem para ir ao velório. Ele, identificado como Ramon Mapeli, dirigia o carro que capotou e matou a estudante de Farmácia. Segundo a Polícia Militar, ele fugiu do local antes da chegada da corporação. 


O tio da vítima, Fernando Gimenes, contou ao produtor Breno Alexandre, da TV Gazeta, que o companheiro da sobrinha fez o pedido durante uma vídeochamada


“Ele falou ser apaixonado pela Sara e, apesar do pouco tempo juntos, ela era a paixão da vida dele. Ele perguntou o que podia fazer e se poderia vir se despedir da Sara, aqui na minha cidade (Muniz Freire). Aí, meu cunhado falou que não tinha nada a fazer, pois ele foi imprudente e jamais iria pagar, pois não iria trazer a filha dele de volta”, contou Fernando.

 

Durante a ligação, o motorista disse estar arrependido, além de já estar se programando para se apresentar à delegacia. Segundo o condutor do veículo, a aparição da unidade policial só não aconteceu ainda pois aguarda orientação do advogado. 


Para a família de Sara, a explicação dele não é coerente. “Ser humano nenhum no mundo, por qualquer dívida que ele tenha com a sociedade, sairia do local, deixando a pessoa que ele ama assim”, disse Fernando.

O acidente

Ramon Mapelli
Ramon Mapelli Redes Sociais

Sara Gimenes Torres estava em um carro que capotou na Rodovia Leste-Oeste e caiu em uma valeta central de drenagem. A jovem ficou presa às ferragens e chegou a ser levada ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória, mas não resistiu. 


Uma amiga de Sara, que estava no banco de trás do veículo, contou à Polícia Militar que o namorado da vítima dirigia o automóvel, enquanto a vítima encontrava-se ao lado, no assento do carona. A mulher teve ferimentos leves; já o companheiro da estudante fugiu do local, segundo a corporação. 


A amiga permaneceu na ocorrência e disse não lembrar com exatidão da dinâmica. Apenas se recordava de um veículo BMW passando em alta velocidade próximo a eles e depois viu a amiga ferida. Aos agentes, ela contou ter conhecido o motorista no dia do acidente, por isso não lembrava o nome dele.

 

Segundo a PM, a mulher que estava no banco de trás exalava odor etílico, mas, ao ser questionada se viu o condutor do automóvel ingerir bebida alcoólica, ela desconversou. Dentro do carro, a equipe encontrou duas garrafas de bebida destilada alcoólica vazias.


A Polícia Civil informou que as circunstâncias do fato serão apuradas pela Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito (DDT). O velório e enterro serão na cidade natal de Sara. 

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