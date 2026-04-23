Dupla é presa na Serra após matar jovem e balear homem em Mantenópolis

Dois suspeitos, de 20 e 50 anos, foram presos na quarta-feira (22) por envolvimento no homicídio de Victor Maycon Costa de Souza, de 26 anos, e na tentativa de assassinato contra um homem de 56 anos. O crime aconteceu no último domingo (19), no distrito de São José em Mantenópolis, no Noroeste do Espírito Santo.





As prisões foram realizadas no bairro Novo Horizonte, na Serra, em ação conjunta da Polícia Civil e da Polícia Militar. Durante a operação, aparelhos celulares também foram recolhidos.

Segundo a investigação, o crime aconteceu em um bar próximo a um campo de futebol. Vítimas e suspeitos — todos da mesma família — jogavam sinuca quando um desentendimento deu início à tragédia. O estopim foi uma discussão entre dois irmãos, após um deles sugerir o uso de drogas com outras mulheres que estavam no estabelecimento. Os filhos de cada um (primos entre si) intervieram na discussão, gerando uma briga generalizada.





Após serem separados, as ameaças continuaram. O filho de um dos irmãos buscou uma arma e foi até o campo de futebol, onde encontrou o primo, Victor Maycon, de 26 anos, que foi atingido na cabeça e morreu no hospital. O tio, também baleado na cabeça, segue internado em estado grave em um hospital de Colatina.





De acordo com a polícia, os suspeitos confessaram o crime e detalharam como a ação ocorreu. O inquérito está em fase final e será encaminhado ao poder judiciário. Após os procedimentos, os dois foram levados ao sistema prisional, onde permanecem à disposição da Justiça.



