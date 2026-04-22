Contorno do Mestre Álvaro: desníveis acendem alerta para segurança

Motoristas que trafegam pelo Contorno do Mestre Álvaro, na Serra, têm relatado problemas com desníveis na pista que, em alguns pontos, chegam a cerca de 15 centímetros, de acordo com as reclamações. Para ilustrar a situação, o fotógrafo de A Gazeta Fernando Madeira comparou a altura do desnível com uma caneta — a diferença na pista pode ser observada em detalhes (veja imagem abaixo). A situação preocupa condutores, especialmente motociclistas, devido ao risco de perda de controle dos veículos.
A preocupação aumentou após um acidente registrado no trecho, no km 8 da rodovia, na madrugada de 1º de abril. A estudante Cynthia Beatriz morreu ao cair da motocicleta em que estava como passageira – o condutor não se feriu. Uma das causas apontadas pela família seriam os desníveis presentes na via, que teriam resultado na perda de controle do veículo.
Em relação ao acidente, a Ecovias Capixaba, concessionária da rodovia, destacou que a investigação é de responsabilidade das autoridades policiais competentes. A empresa lamentou o ocorrido e prestou solidariedade aos familiares e amigos da vítima.
Inaugurado em dezembro de 2023, o contorno foi construído para desafogar o trânsito que atravessa a Serra na antiga BR 101, atualmente chamada de Avenida Mestre Álvaro. A pista tem início no km 249 da BR-101, nas proximidades do bairro Chapada Grande, e segue até o km 279, próximo a Jacuhy. O trecho de 19,7 km vem passando por intervenções no pavimento de concreto. Lajes que apresentaram rachaduras estão sendo retiradas e substituídas, com o objetivo de reduzir trepidações e evitar danos aos veículos.
Apesar de ter assumido a administração do trecho em novembro de 2025, a Ecovias Capixaba informa que não é responsável pelas intervenções estruturais no pavimento neste momento. Isso ocorre porque a obra ainda está dentro do prazo de garantia, permanecendo sob responsabilidade do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit).
Ao percorrer o contorno, a reportagem de A Gazeta localizou rachaduras e desníveis em diferentes pontos ao longo da via. No entanto, os maiores problemas foram encontrados fora da área construída na região alagada, entre os quilômetros 15 e 17.
Em nota, a Ecovias Capixaba informou que, desde que assumiu o trecho, tem adotado medidas técnicas e operacionais para garantir a segurança dos usuários. A concessionária disse ter realizado vistorias detalhadas que identificaram pontos críticos na via e, com base nesse diagnóstico, acionou o Dnit para a adoção de melhorias emergenciais, além de comunicar a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) sobre a necessidade de intervenções.
Segundo a empresa, não é possível executar obras estruturais antes de um posicionamento formal dos órgãos competentes ou do acionamento da garantia da obra. Ainda assim, destacou que medidas emergenciais foram implementadas para reduzir riscos.
Entre as ações adotadas, estão a interdição preventiva de faixas de rolamento nos trechos com maiores desníveis e o reforço da sinalização, com o objetivo de alertar os motoristas e organizar o tráfego. A concessionária também destacou que mantém o programa “Vá Seguro”, voltado à prevenção de acidentes, com monitoramento contínuo das ocorrências ao longo da rodovia. Os dados são analisados mensalmente e compartilhados com órgãos reguladores e de fiscalização para a definição de ações conjuntas.
A concessionária também informou que concluiu um estudo técnico aprofundado sobre as condições do contorno, encaminhado à ANTT em fevereiro, com dados que devem embasar decisões sobre futuras intervenções.
Além disso, disse que foram realizadas melhorias na sinalização vertical nos acessos ao trecho, revitalização da sinalização horizontal e manutenção de defensas metálicas danificadas.
Por meio de nota, a ANTT disse que, atualmente, estão em andamento ações de recuperação do pavimento, inclusive com a atuação da construtora responsável pela obra, em razão do período de garantia, sob acompanhamento da concessionária e fiscalização da agência. Já o Dnit informou que o Contorno do Mestre Álvaro não está mais sob responsabilidade da autarquia.
A Ecovias Capixaba afirma que segue monitorando as condições da rodovia e mantém diálogo permanente com os órgãos responsáveis, com o objetivo de viabilizar soluções e garantir a segurança dos usuários. A orientação é que os motoristas redobrem a atenção e respeitem a sinalização e os limites de velocidade ao trafegar pelo local.