Contorno do Mestre Álvaro: desníveis acendem alerta para segurança

Motoristas que trafegam pelo Contorno do Mestre Álvaro, na Serra, têm relatado problemas com desníveis na pista que, em alguns pontos, chegam a cerca de 15 centímetros, de acordo com as reclamações. Para ilustrar a situação, o fotógrafo de A Gazeta Fernando Madeira comparou a altura do desnível com uma caneta — a diferença na pista pode ser observada em detalhes (veja imagem abaixo). A situação preocupa condutores, especialmente motociclistas, devido ao risco de perda de controle dos veículos.





A preocupação aumentou após um acidente registrado no trecho, no km 8 da rodovia, na madrugada de 1º de abril. A estudante Cynthia Beatriz morreu ao cair da motocicleta em que estava como passageira – o condutor não se feriu. Uma das causas apontadas pela família seriam os desníveis presentes na via, que teriam resultado na perda de controle do veículo.





Em relação ao acidente, a Ecovias Capixaba, concessionária da rodovia, destacou que a investigação é de responsabilidade das autoridades policiais competentes. A empresa lamentou o ocorrido e prestou solidariedade aos familiares e amigos da vítima.





Inaugurado em dezembro de 2023, o contorno foi construído para desafogar o trânsito que atravessa a Serra na antiga BR 101, atualmente chamada de Avenida Mestre Álvaro. A pista tem início no km 249 da BR-101, nas proximidades do bairro Chapada Grande, e segue até o km 279, próximo a Jacuhy. O trecho de 19,7 km vem passando por intervenções no pavimento de concreto. Lajes que apresentaram rachaduras estão sendo retiradas e substituídas, com o objetivo de reduzir trepidações e evitar danos aos veículos.





Apesar de ter assumido a administração do trecho em novembro de 2025, a Ecovias Capixaba informa que não é responsável pelas intervenções estruturais no pavimento neste momento. Isso ocorre porque a obra ainda está dentro do prazo de garantia, permanecendo sob responsabilidade do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit).





Ao percorrer o contorno, a reportagem de A Gazeta localizou rachaduras e desníveis em diferentes pontos ao longo da via. No entanto, os maiores problemas foram encontrados fora da área construída na região alagada, entre os quilômetros 15 e 17.