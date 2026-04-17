Motoboy fica ferido em acidente com carro na BR 101 em Linhares; veja vídeo

Um motoboy de 27 anos ficou ferido após colidir com um carro na BR 101, na altura do bairro São José, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na noite de quinta-feira (16). Imagens de câmeras de videomonitoramento flagraram o momento da batida. O motorista do carro deixou o local sem prestar socorro.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o laudo do acidente ainda não foi concluído. No entanto, entre os fatores que podem ter contribuído para a batida estão o trânsito em corredor por parte do motociclista e a mudança de faixa do carro sem o uso da seta. A corporação informou que o condutor do automóvel não havia sido identificado até a publicação desta matéria.
Em conversa com a produção da TV Gazeta, a irmã da vítima informou que o jovem trabalhava no momento do acidente, realizando entregas para uma pizzaria. Ele segue internado no Hospital Rio Doce, em estado estável, e aguarda a realização de uma cirurgia ortopédica.