Rio Branco-ES é eliminado da Copa ES e pode ficar sem calendário nacional em 2027

Apesar de ter vencido o Serra por 1 a 0, o Rio Branco-ES foi eliminado da Copa Espírito Santo e pode ficar sem calendário em 2026 se não vencer o Porto-BA, pela Série D, no próximo domingo (14). Na tarde deste sábado, no estádio Sumaré, em Cachoeiro de Itapemirim, o Brancão venceu o Cobra-Coral, por 1 a 0. Porém, o Capa-Preta contava com o vacilo de Vilavelhense ou Rio Branco VN, os quais venceram seus respectivos jogos. Breno Melo marcou o gol do Brancão no jogo da sétima e última rodada da primeira fase da competição.
Quatro clubes ainda seguem na disputa pelo título da Copa Espírito Santo 2026 e pelas vagas para a Série D do Brasileirão e para a Copa Verde. A primeira fase do torneio estadual chegou ao fim, neste sábado, e foram definidos os confrontos das semifinais. Primeiro colocado, o Porto Vitória enfrenta o Rio Branco VN, que ficou na quarta posição. Vice-líder, o Vitória-ES pega o Vilavelhense, terceiro colocado.
O Rio Branco-ES entrará em campo no próximo domingo (14) em jogo valendo a classificação para a próxima fase do Campeonato Brasileiro Série D. No Kleber Andrade, às 17h, o Capa-Preta recebe o Porto-BA e quem vencer garante vaga para os 32 avos do Brasileiro. Se o Brancão não garantir a classificação, pode ficar sem calendário nacional em 2027, (já que não conseguiu avançar para as semifinais da Copa ES. Já o Serra, não tem mais calendário no ano de 2026, mas já está classificado para a Copa do Brasil de 2027.
O jogo
O Rio Branco-ES entrou em campo precisando vencer para garantir a classificação e foi eficiente ao abrir o marcador aos 2 minutos da primeira etapa com Breno Melo. Na segunda etapa, a equipe Capa-Preta ainda tentou ampliar novamente, mas foi impedida pelo goleiro Marcão. Já o Serra, pouco conseguiu criar chances tanto na primeira etapa, quanto na segunda.