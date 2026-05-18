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Helicóptero do Notaer leva medicamento e salva trabalhador após infarto no ES

Paciente foi reanimado após parada cardíaca na zona rural de Viana e recebeu a Alteplase, remédio usado em casos graves de infarto

Publicado em 18 de Maio de 2026 às 06:59

Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

18 mai 2026 às 06:59

Um trabalhador rural foi socorrido pelo Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar (Notaer) após sofrer um infarto agudo do miocárdio na zona rural de Viana, enquanto trabalhava, na tarde de domingo (17). O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado depois que o homem apresentou forte dor no peito e mal-estar após realizar esforço físico.


Durante o atendimento, o trabalhador entrou em parada cardíaca e precisou ser reanimado com reanimação cardiopulmonar (RCP) massagens cardíacas e choques elétricos (uso de desfibrilador). Por conta da gravidade do caso e da dificuldade de acesso por terra, o Notaer foi acionado para prestar apoio aeromédico.


A equipe levou até o local a Alteplase, medicamento que atua na dissolução de coágulos que bloqueiam a circulação sanguínea, sendo usada em casos graves como infarto agudo do miocárdio, embolia pulmonar e AVC..


Segundo o Notaer, a medicação foi administrada ainda no local e o paciente respondeu positivamente ao tratamento, revertendo o quadro de parada cardíaca. O trabalhador recuperou a consciência ainda durante o atendimento, apresentando movimentos nos quatro membros e resposta aos estímulos oculares.


Após a estabilização clínica, o homem foi embarcado no helicóptero Harpia 06 e transportado para o Hospital Evangélico de Vila Velha (HEVV), referência em cardiologia no Espírito Santo.


De acordo com o Notaer, a reversão de uma parada cardíaca causada por infarto com uso da Alteplase e resposta neurológica imediata é considerada rara. Conforme a equipe médica, casos semelhantes são pouco descritos na literatura médica mundial e podem contribuir para estudos científicos em nível internacional.


A corporação destacou ainda que a atuação integrada entre as equipes do Samu e do Notaer foi fundamental para superar as dificuldades geográficas e garantir a sobrevivência do paciente.

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