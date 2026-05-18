Morre Noca da Portela aos 93 anos

O cantor e compositor Noca da Portela faleceu no último domingo, dia 17, aos 93 anos. Fotoarena/Folhapress

O sambista Osvaldo Alves Pereira, conhecido como Noca da Portela, morreu neste domingo (17), aos 93 anos.

Noca estava internado desde o último dia 30 de abril. Segundo informações, ele teve um caso grave de infecção pulmonar caracterizada como sepse. "É um tipo de infecção que, mesmo estando em um ponto, ela repercute em outros sistemas", explicou a instituição.

A causa da morte não foi informada pelo hospital. A família do sambista também não compartilhou informações sobre velório e local de sepultamento.

Nas redes sociais, o perfil da Portela lamentou a morte de Noca. Ele chegou na escola em 1960 e integrou o Trio ABC, ao lado de Picolino e Colombo. "Neste momento de dor, a Portela se solidariza com familiares, amigos, parceiros de composição, admiradores e toda a comunidade do samba".