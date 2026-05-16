Catraia estreia como editora com lançamentos de Vitor Cei e Marcio Vaccari

A Catraia Livros e Leitura amplia sua atuação no cenário cultural capixaba e passa a operar também como editora independente. A estreia acontece neste sábado (16), com o lançamento de dois livros inéditos que colocam a política brasileira contemporânea no centro do debate, reunindo literatura e artes visuais em um mesmo projeto.





Antes de assumir esse novo papel, a Catraia já era conhecida como uma livraria independente e espaço cultural no Centro de Vitória, com curadoria voltada para literatura contemporânea e pensamento crítico. Além da venda de livros, o local se consolidou como ponto de encontro para lançamentos, debates e circulação de artistas e autores fora do circuito tradicional.





A iniciativa já nasce com dois títulos de perfis distintos, mas complementares: o romance Metafísica de carrasco, de Vitor Cei, e o livro ilustrado O Peste, de Marcio Vaccari. A proposta da editora é investir em publicações autorais com forte diálogo com o presente, valorizando produções feitas no Espírito Santo.