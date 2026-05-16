Catraia estreia como editora com lançamentos de Vitor Cei e Marcio Vaccari

A Catraia Livros e Leitura amplia sua atuação no cenário cultural capixaba e passa a operar também como editora independente. A estreia acontece neste sábado (16), com o lançamento de dois livros inéditos que colocam a política brasileira contemporânea no centro do debate, reunindo literatura e artes visuais em um mesmo projeto.
Antes de assumir esse novo papel, a Catraia já era conhecida como uma livraria independente e espaço cultural no Centro de Vitória, com curadoria voltada para literatura contemporânea e pensamento crítico. Além da venda de livros, o local se consolidou como ponto de encontro para lançamentos, debates e circulação de artistas e autores fora do circuito tradicional.
A iniciativa já nasce com dois títulos de perfis distintos, mas complementares: o romance Metafísica de carrasco, de Vitor Cei, e o livro ilustrado O Peste, de Marcio Vaccari. A proposta da editora é investir em publicações autorais com forte diálogo com o presente, valorizando produções feitas no Espírito Santo.
Entre os destaques, O Peste reúne uma série de cybercharges que circularam nas redes sociais e ganharam repercussão pela crítica direta ao cenário político nacional. O livro organiza esse material em formato editorial, transformando postagens digitais em registro de um período recente marcado por tensões e polarizações.
Já Metafísica de carrasco marca a estreia de Vitor Cei na ficção em prosa. Professor da Universidade Federal do Espírito Santo, o autor constrói uma narrativa que mistura literatura, filosofia e acontecimentos políticos, a partir da história de um ex-presidente preso que revisita o próprio passado. O romance aposta em uma estrutura fragmentada, feita de referências e citações, dialogando com propostas contemporâneas da literatura experimental.
Outro ponto de destaque é a colaboração entre os dois autores: Vaccari também assina as ilustrações do romance, reforçando a integração entre texto e imagem, uma das marcas do projeto editorial da Catraia.
Serviço
Lançamento de Metafísica de carrasco e O Peste
Local: Catraia Livros e Leitura - Rua Duque de Caxias, 121, no Centro de Vitória
Data: 16 de maio
Horário: a partir das 15h30