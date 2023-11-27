Contorno do Mestre Álvaro: a grandiosidade de uma obra cheia de percalços

Obras na rodovia do Contorno do Mestre Álvaro na Serra Crédito: Vitor Jubini

Mais do que isso, a visita ao canteiro de obras evidenciou a grandiosidade da nova rodovia, concebida para reduzir o tráfego de veículos pesados na Serra (estima-se uma queda de 30%) ao fazer uma transposição do que hoje é a rota da BR 101 no município. Com o Contorno do Mestre Álvaro, o Espírito Santo ganhará em logística e em segurança viária.

Com as imagens, é possível ver que a construção desafiou a engenharia, sobretudo pelas condições instáveis do terreno. Dos 19,7 quilômetros da nova rodovia, 2,3 quilômetros são vias elevadas projetadas sobre as áreas de solo mole, uma dimensão quase equivalente à da Terceira Ponte, que tem 3 quilômetros. Uma estrutura monumental, com 5 mil estacas, que mobilizou a construção de uma fábrica nas proximidades exclusivamente para abastecer a obra.

O Contorno do Mestre Álvaro começou a ser idealizado no fim da primeira década deste século, e o contrato foi assinado em 2014. Imprecisões do projeto, justamente por conta da peculiaridade do terreno, e entraves burocráticos fizeram as obras demorarem cinco anos para saírem do papel. A ordem de serviço só veio em 2019. A previsão, então, era de conclusão em três anos. Mas faltou dinheiro.