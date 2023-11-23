Taylor Swift e Brasil x Argentina: ninguém mais pensa no que pode dar errado neste país?

Minutos antes de a bola rolar, torcedores de Brasil e Argentina entraram em confusão no maracanã e houve feridos Crédito: Maurícia Da Matta/W9 PRESS/Folhapress

Não, não dá para responsabilizar o acaso, não há imprevisibilidade, aleatoridade: qualquer coisa que saia do controle em eventos como os dois citados carrega uma carga pesada de omissão. Mas o pior é que, no Brasil de hoje, ninguém mais parece querer saber do que pode dar errado. Não que exista um passado glorioso de eficiência e bom senso, pelo contrário. Mas a precariedade das decisões —nas esferas pública e privada, ou nas interseções entre ambas — parece ser a tônica, mesmo que esse "deixe estar" coloque cada vez mais pessoas em perigo.

Decisões erradas podem matar. E se, culturalmente, essa afirmação deixa de ser levada em conta, tudo passa a ser banalizado.

É inconcebível que uma jovem de 23 anos perca a vida pela falta de sensatez de quem permitiu que um caldeirão fervesse em um estádio, em um dia com registro de temperaturas elevadíssimas no Rio de Janeiro. Circunstâncias que devem ser apuradas com rigor, em um episódio que precisa rever definitivamente a questão do consumo de água nesses grandes eventos. Nem tudo é comércio.

É inaceitável que, em um confronto esportivo que garante vaga na Copa do Mundo, a CBF, responsável pela organização, não tenha separado os torcedores argentinos e os brasileiros. A animosidade entre as torcidas também é digna de crítica, pois mostra a imensa distância que ainda existe entre futebol e civilidade. Mas quem poderia impedir que provocações descambassem para a violência, para todo mundo ver, em pleno Maracanã, lavou as mãos.