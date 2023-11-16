Taylor Swift vai receber homenagem no Cristo Redentor, diz prefeito do RJ

Os preparativos para a chegada de Taylor Swift estão a mil e agitam a cidade do Rio de Janeiro. Após se irritar com mensagens de fãs da cantora solicitando ingressos, o prefeito do Rio, Eduardo Paes, afirmou que a cidade vai homenagear a artista.

Taylor Swift está em turnê pela América do Sul Crédito: Reprodução/Instagram @taylorswift

"Vamos ter a Taylor Swift devidamente homenageada, a sua chegada às terras cariocas. Seja bem-vinda, Taylor Swift. E que seja feliz com os swifties", disse ele em coletiva de imprensa para o anúncio do Plano Verão, de acordo com o portal g1. A homenagem está planejada para acontecer no Cristo Redentor.