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Música

Taylor Swift vai receber homenagem no Cristo Redentor, diz prefeito do RJ

Preparativos para a chegada da cantora americana com a turnê "The Eras Tour" estão a mil e agitam a cidade do Rio de Janeiro
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 16 de Novembro de 2023 às 13:34

Os preparativos para a chegada de Taylor Swift estão a mil e agitam a cidade do Rio de Janeiro. Após se irritar com mensagens de fãs da cantora solicitando ingressos, o prefeito do Rio, Eduardo Paes, afirmou que a cidade vai homenagear a artista.
A cantora Taylor Swift
Taylor Swift está em turnê pela América do Sul  Crédito: Reprodução/Instagram @taylorswift
"Vamos ter a Taylor Swift devidamente homenageada, a sua chegada às terras cariocas. Seja bem-vinda, Taylor Swift. E que seja feliz com os swifties", disse ele em coletiva de imprensa para o anúncio do Plano Verão, de acordo com o portal g1. A homenagem está planejada para acontecer no Cristo Redentor.
As apresentações da cantora na cidade acontecerão nos dias 17, 18 e 19, e a cidade prepara planejamento especial de segurança e trânsito. Após as apresentações no Engenhão, a cantora segue para São Paulo, onde se apresenta nos dias 24, 25 e 26 deste mês.

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